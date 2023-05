Tate & Lyle przeniesie swoje lokalne biuro do budynku Hi Piotrkowska w Łodzi, zarządzanego przez Master Management Group.

Tate & Lyle to światowy lider w dziedzinie składników i rozwiązań dla branży żywności i napojów.

Od wielu lat jest jednocześnie jednym z największych pracodawców w Łodzi w branży nowoczesnych usług biznesowych.

Firma zajmie całe piąte piętro budynku, tj. 1740 mkw. powierzchni biurowej.

Będzie się tam mieścić siedziba spółki Tate & Lyle Global Shared Services, które od 12 lat wspiera procesy biznesowe Grupy Tate & Lyle, obsługując jej spółki na całym świecie w obszarze finansów, księgowości, obsługi klienta, IT, zakupów, kadr i płac i innych

W poszukiwaniu nowej siedziby oraz negocjacji umowy najmu Tate & Lyle reprezentowali eksperci z łódzkiego biura Colliers, z kolei specjaliści z Collies Define zbadali potrzeby klienta, zgodnie z którymi zaaranżowali nowe biuro, a teraz zajmą się realizacją wybranego projektu.

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks biurowo-usługowy, znajdujący się w ścisłym centrum Łodzi, tuż obok węzła przesiadkowego Piotrkowska Centrum. Tworzą go dwa biurowce o łącznej powierzchni 21 tys. mkw. oraz hotel Hampton by Hilton. Pierwszy biurowiec to 20-piętrowa wieża klasy A+, o wysokości 82 metrów, co czyni ją najwyższym budynkiem biurowym w mieście oraz 5-piętrowy budynek, leżący w ciągu historycznej zabudowy kamienic, bezpośrednio przy ulicy Piotrkowskiej. Cały kompleks wybudowano zgodnie z najlepszymi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest ocena Excellent w systemie certyfikacji BREEAM.

Hi jest siedzibą polskich i światowych korporacji wielu branż, w tym iTechArt, Avient, Signify, Sii, bank PKO BP, a także biur serwisowanych, centrum konferencyjnego oraz sklepów, kawiarni i punktów usługowych (Klinika Bocian, drogeria Rossmann, Starbucks, Żabka, lokalna kwiaciarnia Badylarz i wiele innych).

- Wybór nowej lokalizacji poprzedziliśmy bardzo dokładnymi analizami, zarówno pod kątem potrzeb firmy, jak i potrzeb naszych pracowników – mówi Miłosz Aleksander, Vice President, Dyrektor Zarządzający Tate & Lyle Global Shared Services. – Zależało nam, aby nasze biuro było atrakcyjne z perspektywy lokalizacji, bezpieczeństwa, zastosowanych rozwiązań, a także infrastruktury samego budynku oraz jego otoczenia. Hi Piotrkowska spełnia wszystkie te wymagania. Jesteśmy przekonani, że stworzymy tu nowoczesne i integrujące miejsce pracy. Projekt biura podporządkowany jest sprzyjaniu współpracy pomiędzy zespołami, przewiduje wiele przestrzeni dla spotkań i brainstormingów, ale też sporo miejsca do odpoczynku z widokiem na tętniące życiem centrum Łodzi. Zmiana siedziby to ważny krok dla naszego rozwoju i wraz z całym zespołem jesteśmy podekscytowani przenosinami do nowego biura.

- Tate & Lyle to kolejna, międzynarodowa firma, która wprowadzi się do Hi Piotrkowska. Decyzja najemcy o relokacji swojego biura do najwyższego biurowca w mieście potwierdza atrakcyjność i wysoką jakość naszej łódzkiej inwestycji, która doskonale wpisuje się w potrzeby Centrów Usług Wspólnych. Profesjonalna obsługa, wprowadzanie rozwiązań z zakresu ESG oraz dostarczanie różnorodnych usług w ramach mix-used to kluczowe elementy naszej strategii zarządzania, które warunkują skuteczne wspieranie działalności biznesowej naszych najemców. Dostrzegliśmy, że rynek biurowy w Łodzi dojrzewa, a najemcy poszukują wysokiej jakości biur, w certyfikowanych budynkach, doskonale zlokalizowanych i z dostępną bazą noclegową. W Hi Piotrkowska mamy to wszystko, a szeroki zakres udogodnień i racjonalny poziom opłat eksploatacyjnych sprawiają, że jesteśmy bardzo konkurencyjni – mówi Justyna Drużyńska, MRICS, Director of Office Operations w Master Management Group.

- Transakcja, w której doradzaliśmy, potwierdza, że rynek biurowy w Łodzi wciąż jest ożywiony, a firmy wynajmują nową powierzchnię. Wiele z nich, zwłaszcza te z sektora nowoczesnych usług biznesowych, jest skłonnych relokować się do budynków lepiej odpowiadających wymaganiom ESG lub położonych bliżej różnorodnych usług, a takim z pewnością jest kompleks Hi Piotrkowska – mówi Marcin Włodarczyk, Dyrektor Regionalny Colliers w Łodzi. –Obserwujemy także, że wprowadzenie hybrydowego modelu pracy przez organizacje często oznacza potrzebę dostosowania biura do nowych standardów. I to też miało miejsce w przypadku firmy Tate & Lyle, która nowe biuro ulokowała w kompleksie oferującym szereg ekologicznych rozwiązań, w tym energooszczędnych, oraz zaprojektowała je, wsłuchując się w oczekiwania pracowników. Jestem przekonany, że nowa lokalizacja będzie idealnym miejscem do dalszego dynamicznego rozwoju firmy – dodaje Marcin Włodarczyk.

Funkcjonalność i komfort – te aspekty stanowiły główne wytyczne aranżacji nowego biura Tate & Lyle. Dlatego też projekt opracowany przez ekspertów Colliers Define obejmuje stworzenie zarówno mniejszych sal spotkań, jak i dużych stref projektowych, przeznaczonych do pracy całego zespołu danego działu. Zastosowane materiały konstrukcyjne, tj. betonowe słupy i ściany, ocieplono jasną kolorystyką, zasłonami stanowiącymi jednocześnie przegrody oraz miękkimi materiałami poprawiającymi komfort akustyczny. Na całej przestrzeni zaplanowano rozmieszczenie różnorodnej roślinności, która wzmocni efekt wyciszający i będzie pełnić funkcję prozdrowotną.

Głównym założeniem projektowym było stworzenie „przepisu” na biuro, które będzie eleganckie, kolorystycznie stonowane w odcieniach beżu i szarości z powtarzającymi się akcentami miedzi. Każda przestrzeń została w pełni wykorzystana, tworząc funkcjonalne i elastyczne miejsca pracy z możliwością organizowania dużych spotkań dla całej firmy. Ważnym elementem wystroju są indywidualnie zaprojektowane dla Tate & Lyle grafiki, które w nieco abstrakcyjny sposób oddają misję firmy – tłumaczy Klaudia Manowska, Architektka w Colliers Define.

Biuro firmy ma być gotowe we wrześniu tego roku. Prace wykonawcze również wykonają eksperci Colliers Define.

