Taylor Shipping Solutions z nową siedzibą w Gdańsku. Spółka rozwija w Polsce innowacyjny projekt

Nowe biura w Olivia Centre w Gdańsku otwiera Taylor Shipping Solutions , świadcząca usługi brokerskie na rzecz Landstar - jednego z największych przewoźników w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

w Gdańsku otwiera , świadcząca usługi brokerskie na rzecz Landstar - jednego z największych przewoźników w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Główną usługą spółki są przewozy flotą ponad 12 tysięcy pojazdów ciężarowych w USA, Kanadzie i Meksyku. Drugim segmentem, w którym Taylor Shipping prowadzi działalność jest transport drogowy kontenerów dla największych globalnych firm na całym świecie.

Olivia Business Centre w Gdańsku to największe i najnowocześniejsze centrum biurowo-biznesowe w aglomeracji trójmiejskiej. Swoje biura mają tu już m.in. PwC, Amazon i Energa.

Poszerzanie działalności w Polsce potwierdza duży potencjał rozwoju firmy, która swoją działalność w naszym kraju zainaugurowała od dwuosobowego zespołu, a wspierał ją niewiele większy zespół z Bośni i Hercegowiny, gdzie siedem lat temu firma otworzyła swoje pierwsze europejskie biuro. Dynamiczna ekspansja polskiego oddziału oznaczała stopniową relokację kolejnych departamentów nie tylko z USA, ale i Sarajewa. Obecnie zespół w Polsce tworzy ponad 40 osób w działach Planning/Customer Service, Dispatch, Billing, Brokerage.

Rozwój w Taylor Shipping Solutions oznacza nowe rekrutacje

Najem nowej powierzchni w Olivia Centre związany jest z pracą nad rozwojem innowacyjnego systemu zarządzania transportem i logistyką, który ma wspierać działalność Taylor Shipping Solutions na całym świecie. W związku z tym, polski oddział Tayor Shipping Solutions będzie rozbudowywany głównie w obszarze IT.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ostatnie miesiące w spółce poświęciliśmy na przygotowaniach pionierskiego rozwiązania, którym chcemy zrewolucjonizować transport i wdrożyć rozwiązania, dzięki którym podbijemy nowe rynki - mówi Paweł Popczyński, Director of Business Operations w Taylor Shipping Solutions. - Liczymy, że dzięki nim również zdołamy przejąć kolejne segmenty w branży, dlatego nasz oddział nie tylko rozbudowuje się jako wsparcie istniejącej działalności, ale także w obszarze innowacji, planowania i nowych technologii. Właśnie z tego powodu szukamy pasjonatów, którzy wspólnie z nami chcą zrewolucjonizować rynek.

Olivia Business Centre idealnym wyborem na biznesowe centrum

- Olivia Centre była pierwszym wyborem naszego szefa - Austina Taylor, który jest właścicielem firmy i zarządza nią w Europie i Stanach Zjednoczonych – mówi Paweł Popczyński. - Prestiż lokalizacji, możliwości technologiczne, najwyższa klasa bezpieczeństwa naszego centrum biznesowego to strategiczne wytyczne, których trzymaliśmy się w poszukiwaniach biura. Po pół roku poszukiwań okazało się, że wstępnie planowane przez nas wynajęcie 250 metrów kwadratowych powierzchni nie jest już wystarczające, dlatego też od tygodnia zajmujemy całe siódme piętro w Olivia Six. Muszę przyznać, że dzięki pomocy pracowników Olivii udało mi się wyjątkowo sprawnie przeprowadzić proces przeprowadzki. Dla nas było to ogromne wsparcie.

- Do końca roku 2022 planujemy zatrudnić jeszcze od stu do stu pięćdziesięciu osób - dodaje Paweł Popczyński. - Działamy dynamicznie, nie boimy się podejmowania decyzji. Wychodzimy też z założenia, że nauka zawodu to swego rodzaju misja. Austin lubi oferować pracownikom nowe możliwości i ciekawą pracę, coś, dzięki czemu mogą się rozwijać. Muszę przyznać, że to jest wspaniałe w naszej firmie i daje olbrzymią satysfakcję.

Aktualnie firma poszukuje chętnych do pracy w dziale IT (Manager, Backend- Frontend- Fullstack- Developers), brokerów (Spedytorów - 70 miejsc), specjalistów AP/AR, Planistów/Customer Service. - Ale przed nami również kolejne projekty, dlatego wkrótce uruchomimy rekrutację do działów Marketing, Drivers' Compliance, TMS Development, Drivers' Recruitment. Możemy już dzisiaj potwierdzić, że polska logistyka również za jakiś czas o nas usłyszy - podsumowuje przedstawiciel Taylor Shipping Solutions.