TDJ Estate dołącza do PLGBC

– W TDJ Estate tworzymy przestrzenie, które na każdym kroku pozytywnie wpływają na jakość życia ludzi. Bierzemy odpowiedzialność za miejsca, z którymi wiążemy się natywnie i długofalowo. Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego jest dla nas naturalnym krokiem i podkreśleniem wartości, którymi się kierujemy – mówi Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Członkostwo TDJ Estate w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego to szansa rozwoju dla firmy i jej pracowników, dzięki możliwości aktywnej partycypacji w projektach promujących ekologiczne budownictwo, konferencjach organizowanych przez PLGBC, a także możliwość kontaktu

z ekspertami budownictwa ekologicznego z całego świata.

– PLGBC stanowi platformę wymiany doświadczeń. Mamy zamiar czerpać z członkostwa jak najwięcej, ale również aktywnie uczestniczyć we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Będziemy współtworzyć raporty i publikacje dotyczące ekologicznego budownictwa, dzieląc się przy tym wiedzą i dobrymi praktykami – dodaje Maciej Wójcik.

W projektach mieszkaniowych TDJ Estate odnaleźć można rozwiązania zgodne z duchem zielonego budownictwa, takie jak łąki kwietne, rozwiązania skupiające się na odpowiedniej i świadomej retencji wód gruntowych, przyjazne środowisku pokrycia dachów, które zmniejszają nagrzewanie się powierzchni, przestronne obszary zielone na osiedlach, realizowane wspólnie z mieszkańcami akcje sadzenia drzew lub tworzenia karmników dla ptaków. Ekologia ogrywa istotną rolę już na etapie projektowania także w przypadku nieruchomości komercyjnych TDJ Estate, co dla kompleksu biurowego .KTW potwierdzają certyfikaty BREEAM i WELL Health and Safety.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.