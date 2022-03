TDJ Estate i najemcy .KTW zaangażowani w pomoc Ukrainie

TDJ Estate wspiera potrzebujących z Ukrainy.

- Dochód z najbliższych słodkich i owocowych poniedziałków jako najemcy .KTW przekazujemy na Polską Akcję Medyczną. Poza tym mamy wiele inicjatyw oddolnych poszczególnych najemców, w które angażuje się cała społeczność .KTW. Dodatkowo od przyszłego tygodnia uruchamiamy w .KTW magazyn, w którym jako .KTW Community będziemy zbierać artykuły, które będą wyprawką dla osób, które już przyjechały do Katowic, mają mieszkanie ale potrzebują artykułów higienicznych, spożywczych, pościeli, koców itp. - mówi Katarzyna Pudłowska, Marketing Team Leader, TDJ Estate.

Dodatkowo na Osiedlu Franciszkańskim we współpracy z Tomaszem Maśnicą, radnym miasta Katowice oraz Stowarzyszeniem Index do Przyszłości deweloper otworzył magazyn, do którego mieszkańcy Ligoty, ale też mieszkańcy Osiedla Franciszkańskiego mogą przekazywać najpotrzebniejsze rzeczy.