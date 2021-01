TDJ Estate na 4 Design Days: Bierzemy odpowiedzialność za miejsca, z którymi wiążemy się długofalowo

- Idea zrównoważonego, odpowiedzialnego budownictwa jest nam bardzo bliska. Przy realizacji każdej inwestycji mamy na uwadze, by powstające przestrzenie były przyjazne środowisku i pozytywnie wpływały na jakość życia użytkowników - zapewnia Maciej Wójcik, partner zarządzający TDJ Estate. - By dzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie i działać na rzecz „zielonego” rynku nieruchomości, warto się sieciować i czerpać z doświadczeń światowych – m.in. w takim celu dołączyliśmy ostatnio do PLGBC Polish Green Building Council – a także przystępować do certyfikacji, która w przejrzysty sposób weryfikuje skuteczność założonych celów. To dosyć wyraźny trend wśród deweloperów. 76 proc. wszystkich nowoczesnych powierzchni komercyjnych w Polsce posiada jakąś certyfikację.

- W TDJ Estate myślimy o tym już w fazie projektowej. Nasze biurowce .KTW zdobyły certyfikaty BREEAM oraz WELL Health-Safety – ten ostatni poświadcza, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników zostały przez nas potraktowane absolutnie priorytetowo. Tym certyfikatem możemy się chwalić jako pierwsi w Polsce - mówi Maciej Wójcik. - W projektach mieszkaniowych TDJ Estate również odnaleźć można rozwiązania zgodne z duchem zielonego budownictwa, takie jak łąki kwietne, rozwiązania skupiające się na odpowiedniej i świadomej retencji wód gruntowych, przyjazne środowisku pokrycia dachów, które zmniejszają nagrzewanie się powierzchni, przestronne obszary zielone na osiedlach, realizowane wspólnie z mieszkańcami akcje sadzenia drzew lub tworzenia karmników dla ptaków. Bierzemy odpowiedzialność za miejsca, z którymi wiążemy się natywnie i długofalowo. To nasza odpowiedź na wyzwania, jakie niesie nam przyszłość.

