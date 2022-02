TDJ Estate wybrał zarządcę dla .KTW

- Kompleks biurowy .KTW to nasze „oczko w głowie”. Jako inwestor dbamy o niego i chcemy zachować go w naszym portfelu nieruchomości na stałe. Dlatego też przy wyborze zarządcy najważniejsze dla nas było doświadczenie, profesjonalizm, spełnianie najwyższych standardów związanych z obsługą najemcy naszego przyszłego partnera. W 2018 roku zaufaliśmy Colliers i to już czwarty rok kiedy wspólnie będziemy dbać o komfort, bezpieczeństwo i dobrostan użytkowników .KTW, budując tym samym silną i aktywną społeczność .KTW Community – komentuje Marta Jełowicka – Gabor, Senior Property And Asset Manager w firmie TDJ Estate.

– .KTW I należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji w Katowicach, dlatego cieszę się, że zostanie on w naszym portfolio. Jako że zarządzamy nim już od 2018 r., doskonale poznaliśmy jego liczne zalety, podobnie jak najemcy, których jest 25 - budynek jest w 100% skomercjalizowany. Dziękujemy firmie TDJ Estate za zaufanie, którym ponownie nas obdarzyli – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.

.KTW I to nowoczesny budynek typu mixed-use, zlokalizowany w ścisłym centrum Katowic w sąsiedztwie Strefy Kultury, w okolicy hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jest częścią kompleksu składającego się z dwóch budynków: .KTW I, który oddano do użytku w 2018 roku oraz .KTW II, który w minionym tygodniu otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

.KTW I składa się z 14 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemnych, a jego powierzchnia najmu wynosi ponad 18 250 mkw. Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Dodatkowo jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat WELL Health and Safety, który dowodzi, że budynek został doskonale przygotowany do działania w warunkach pandemii oraz że wdrożono w nim szereg rozwiązań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników.