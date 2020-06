TDJ stworzy nowe miejsce spotkań w Katowicach

Według wstępnych założeń, umowa dzierżawy ma być podpisana na 30 lat.

Teren przy ul. Olimpijskiej w Katowicach bezpośrednio przylega do działki TDJ Estate, na której od 2016 r. realizowany jest kompleks biurowy .KTW. - Dziś znajduje się tu zaplecze techniczno-socjalne, natomiast zależy nam, aby po ukończeniu budowy .KTW II, nie tylko przywrócić teren do stanu pierwotnego, ale nadać mu także funkcję miastotwórczą - twierdzą przedstawiciele TDJ Estate. - Jako inwestor obecny w tej przestrzeni od ponad 5 lat, naturalnie dążymy do eksponowania jej potencjału i kontynuowania transformacji, której symbolem jest Strefa Kultury. Chcemy, aby to miejsce wyróżniały wysokie walory urbanistyczne i spójność z otoczeniem. Dlatego wystąpiliśmy do Urzędu Miasta Katowice o możliwość dzierżawy na 30 lat, przedstawiając radnym naszą wizję zagospodarowania. Zadeklarowaliśmy przy tym chęć współpracy z przedstawicielami magistratu nad szczegółami koncepcji oraz gotowość do sfinansowania wszystkich prac, a także utrzymywania wybudowanej infrastruktury.

Propozycję zagospodarowania przygotowano wspólnie z architektami Medusa Group. To oni odpowiadają m.in. za projekt .KTW. Priorytetem było zachowanie ładu przestrzennego i zaprojektowanie miejsca reprezentacyjnego, które dobrze wpisze się w charakter Strefy Kultury, będącej wizytówką miasta i regionu.

- We wstępnej koncepcji uwzględniliśmy infrastrukturę techniczną i drogową, która wspierałaby obsługę komunikacyjną naszych biurowców. Nie planujemy natomiast zabudowy kubaturowej. Podobnie jak nie przewidujemy budowy dodatkowego parkingu podziemnego pod działką, będącą przedmiotem dzierżawy, ani żadnej innej infrastruktury i urządzeń przeznaczonych do odpłatnego korzystania. Nie zamierzamy czerpać przychodów z tytułu dzierżawienia tej nieruchomości - zapewniają przedstawiciele TDJ Estate. - Zależy nam natomiast na stworzeniu tu przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej, otwartej. Miejsca spotkań, które zbliża ludzi i animuje ten fragment centrum miasta. Często widzimy rodziny i grupy znajomych chętnie korzystające z letniego amfiteatru przy siedzibie NOSPR. Chcielibyśmy zachęcić przechodniów i spacerowiczów do spędzania czasu również w przestrzeni po drugiej stronie kładki.

Jak dodaje inwestor, osią projektu stał się charakterystyczny mebel miejski, który ma postać podium ze schodami. Te ostatnie pełnią funkcję siedziska. - Tu każdy mógłby przysiąść z kubkiem kawy czy książką - mówi. - Chcemy zadbać także o zieleń i małą architekturę, które ożywią tę przestrzeń, a jednocześnie stworzą bardziej kameralny klimat, naturalnie oddzielając teren od sąsiadujących z nim pasów drogowych.

