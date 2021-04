Techland zostaje w biurowcu Gdański Business Center

Inwestycja, która oferuje ponad 100 tys. mkw. powierzchni komercyjnej, wchodzi w skład portfolio Savills Investment Management. Podczas transakcji, najemcy doradzała firma AXI Immo.

Techland to polski niezależny producent, gier klasy AAA dostępnych na PC, Sony PlayStation oraz rodzinę urządzeń Xbox One, w tym Xbox One X. Założona w 1991 r. firma zatrudnia obecnie prawie 400 profesjonalistów rozlokowanych w trzech biurach w Polsce – Ostrowie Wielkopolskim, Warszawie i Wrocławiu. Wśród najpopularniejszych tytułów Techlandu znajdują się Dead Island, seria Call of Juarez czy Dying Light, które pokochały miliony graczy na całym świecie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Firma Techland wybrała na swoje biuro jeden z kluczowych punktów komunikacji zbiorowej w Warszawie. Okolice Dworca Gdańskiego zapewniają dostęp do wszystkich środków transportu miejskiego. W pobliżu kompleksu Gdański Business Center znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, kolej dalekobieżna umożliwiająca swobodny dojazd dla pracowników mieszkających poza aglomeracją warszawską, a także stacja pierwszej linii metra Dworzec Gdański. Dodając do tego zielone otoczenie budynków i bogatą ofertę okolicznych usług, otrzymujemy wręcz idealne warunki do pracy – komentuje Emil Chwieduk, Starszy Negocjator w Dziale Powierzchni Biurowych, AXI Immo.

Gdański Business Center to nowoczesny kompleks czterech budynków biurowych klasy A oferujący 101 tys. mkw. powierzchni komercyjnej. Inwestycja mogąca pochwalić się certyfikatem środowiskowym BREEAM na poziomie Excellent, została zakupiona przez Savills Investment Management w imieniu jednego z globalnych funduszy emerytalnych.