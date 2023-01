Stajemy się coraz bardziej „połączeni” - również w pracy - a to niesie za sobą wiele konsekwencji. Jak będziemy pracować w nadchodzącym roku? Identyfikujemy 4 technologiczne trendy.

Skala wykorzystania aplikacji mobilnych nie tylko w codziennym życiu, ale także w tym zawodowym jest coraz większa.

46% respondentów badania Deloitte deklaruje, w przypadku zwiększenia liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany pracodawcy.

Aktualnym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na efektywne wykorzystywanie czasu zarówno w biurze, jak i w domu.

Rośnie rynek oprogramowania do monitorowania pracowników (w 2021 został wyceniony na 1,1 miliarda dolarów i ma osiągnąć 2,1 miliarda USD do 2030 roku).

Współczesne miejsce pracy biurowej, w standardzie wyposażone jest w komputer, telefon i dostęp do sieci. Czy można i trzeba być jeszcze bardziej cyfrowym? Ostanie dwa lata przyniosły diametralne zmiany w sposobie pracy. Warto wspomnieć, o tym, że praca hybrydowa przed pandemią była pieśnią przyszłości oddalonej o 15 lat. Ta przyszłość stała się rzeczywistością.

Elastyczność

Praca hybrydowa czy zdalna to dziś jasne oczekiwanie pracowników. Według badania American Opportunity Survey przeprowadzonego przez firmę McKinsey, 87% pracowników, którym zaproponowano elastyczne formy pracy, korzysta z tej możliwości i spędza średnio trzy dni w tygodniu, pracując zdalnie. Koresponduje to najnowszymi badaniami Deloitte przeprowadzonymi w Polsce, z których wynika, że 46% respondentów deklaruje, w przypadku zwiększenia liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany pracodawcy.

Nie ma odwrotu od pracy hybrydowej – taka formuła zostanie z nami już na stałe. Lada dzień wejdzie polska legislacja regulująca pracę zdalną, jednak to tylko nadanie ram tego, co już funkcjonuje od pierwszych miesięcy pandemii. To, co jest obecnie wyzwaniem to znalezienie sposobu na to, aby efektywnie wykorzystywać czas zarówno w biurze, jak i w domu. Tu bez technologii ciężko będzie zapanować nad procesami – mówi Przemysław Chmielewski z Zonifero, firmy dostarczającej platformę wspierającą pracę zdalną.

Nadzór w miejscu pracy

Hitem ostatnich dni w Polsce jest wtyczka USB symulująca ruchy myszki wykorzystywana przez pracowników do oszukiwania oprogramowania monitorującego. Niestety to symbol większego problemu relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem korzystającym z możliwości pracy zdalnej.

Nie jest to zjawisko spotykane tylko u nas. Warto przyjrzeć się także niepokojącym danym z Spherical Insights & Consulting mówiącym o tym, że rynek oprogramowania do monitorowania pracowników został wyceniony na 1,1 miliarda dolarów w 2021 roku i ma osiągnąć 2,1 miliarda USD do 2030 roku. Satya Nadella dyrektor generalny Microsoft zjawisko to nazwał „paranoją produktywności”.

Zwiększając kontrolę nad pracownikiem, możemy wpaść w pętlę braku zaufania, która będzie miała odwrotny efekt do domniemanego. Rzecz bowiem w tym, że w takim sposobie działania z założenia monitorujemy złą zmienną. Zamiast sprawdzać efekt pracy, pracodawcy większą wagę przywiązują do drogi osiągnięcia finalnego efektu. Czy słusznie? Monitorując pracę w tak skrajny sposób, dajemy pracownikom jasny sygnał – nie ufam Tobie. Kwestią czasu pozostanie tylko odejście z pracy danej osoby czy całego zespołu, a na pracodawcy pozostaną koszty związane z pozyskaniem nowego pracownika i retoryczne pytanie, czy stać go na okazywanie braku zaufania swoim pracownikom – podkreśla Martyna Matusik, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Frictionless and sustainable workplaces

Już dziś pracownicy i pracodawcy są ze sobą cyfrowo połączeni bardziej niż kiedykolwiek. Proces ten będzie się tylko pogłębiał. Za sprawą technologii, ludzie i samo miejsce pracy są ze sobą zintegrowane w taki sposób, że w coraz mniejszym stopniu będziemy odczuwali, że wspiera nas technologia. Wszystko, co dla nas istotne będzie działo się w tle. Co ważne, technologia pozwoli nam efektywniej korzystać z zasobów biurowych co pozytywnie wpłynie, w skali całej organizacji, na wskaźniki ESG.

Dziś z poziomu telefonu możemy, w sposób niezauważalny dla naszej uwagi, korzystać z rozwiązań ułatwiających nam pracę. Technologia umożliwia nam projektowanie procesów w miejscu pracy w taki sposób, by zarządzanie nim nie było dla pracownika irytujące i nie odciągało jego uwagi od zadań związanych z pełnioną przez niego rolą. Dokładając do tego czynniki wpływające na ekologię, budujemy optymalne i atrakcyjne środowisko miejsca pracy – tłumaczy Chmielewski.

Aplikacje mobilne w miejscu pracy

Skala wykorzystania aplikacji mobilnych nie tylko w codziennym życiu, ale także w tym zawodowym jest coraz większa. Poczynając od komunikacji z pracownikami po zakupy towarów czy artykułów biurowych oraz zarządzanie przestrzenią biurową.

Ważnym elementem firmowych rozwiązań w obszarze aplikacji są te, wspierające zadania stojące przed działami HR. Nowe wyzwania związane z pracą hybrydową, są poza zasięgiem programów kadrowych. Postawienie pytania o strategie mobilną wydaje się jednym z podstawowych dla organizacji, które nie chcą pozostać w tyle.

Strategia mobilna oparta o potrzeby oraz możliwości ich zaspokojenia to z pewnością wyzwanie dla wszystkich tych, którzy zaakceptowali fakt, że do biura będziemy zaglądać rzadziej. Mobilność jest konsekwencją rozproszenia pracowników. Tu bez systemowych rozwiązań ciężko będzie połączyć oczekiwania każdej ze stron, a aplikacja mobilna wydaje się rozwiązaniem, które może realnie rozwiązać szereg sytuacji wynikających z nowego modelu pracy – podsumowuje Przemysław Chmielewski.

W kontekście sposobu pracy żyjemy obecnie w przyszłości oddalonej o 15 lat. Nowe formy pracy, elastyczność, nastawienie na efektywność, a nie sam czas pracy, wsparcie technologii i nieustana łączności pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powodują, że miejsce pracy stało się jeszcze bardziej cyfrowe. Wychodząc poza ramy komputera z Internetem, możemy przekonać się, jak technologia ułatwia nam życie, ale także, jakie niesie ze sobą zagrożenia.

W miarę rozwoju poszczególnych rozwiązań warto cały czas pamiętać o tym, że technologia ma służyć do wzmacniania pracowników, ich mocnych stron i potencjału, dlatego strategie mobilne odegrają w rzeczywistości biurowej znaczną rolę. Kto prześpi ten moment, straci przewagę konkurencyjną wynikającą z potencjału przyciągania najlepszych pracowników.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl