Tempo szczepień zdecyduje o powrocie do biur

Aktywność najemców utrzymuje trend spadkowy od początku trwania pandemii. W pierwszym kwartale 2021 roku zawarli oni umowy o łącznej powierzchni 109 300 mkw. Taki wynik jest skutkiem m.in. trzeciego lockdownu oraz niestabilności gospodarczej wywołanej przez pandemię Covid-19.

- Eksperci firmy podkreślają także, że sytuacja na rynku powierzchni biurowych zależy w dużej mierze od tempa szczepień oraz rozwoju pandemii: Warto zaznaczyć, że jesteśmy obecnie w punkcie, w którym poszczególne kraje zaczynają stopniowo wracać do normalności dzięki masowym programom szczepień. Państwa takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Izrael osiągnęły już wysoki poziom zaszczepienia populacji, który umożliwił im na odmrażanie kolejnych gałęzi gospodarki, dzięki czemu wiele firm zdecydowało się na wdrożenie procesów stopniowego przywrócenia pracy w biurach. W naszej opinii może to stanowić ważny bodziec do wznowienia procesów wynajmu powierzchni biurowej wstrzymanych przez pandemię, których efekty będziemy mogli obserwować na przełomie 2021 i 2022 roku – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Całkowita aktywność najemców na warszawskim rynku była niższa o 21 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Popyt netto, czyli nowe umowy i ekspansje, w pierwszym kwartale 2021 roku odpowiadał za ok. 70 proc. wszystkich zawartych umów i był zbliżony do poziomu zarejestrowanego w analogicznym okresie w ubiegłym roku.