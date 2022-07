Ten dzień należał do Echo Investment. Dwie transakcje sprzedaży biurowców za ponad 150 mln euro

30 czerwca Echo Investment zawarło dwie transakcje sprzedaży biurowców. Pierwsza dotyczy biurowca klasy A MidPoint71 we Wrocławiu, który został nabyty przez Trigea Real Estate Fund, najszybciej rozwijający się czeski fundusz, za ponad 100 mln euro. Druga to trzy biurowce w łódzkiej Fuzji sprzedane za 56,7 mln euro Grupie KGAL.

MidPoint 71, niedawno ukończony budynek biurowy, przyciągnął uwagę wielu renomowanych najemców ze względu na świetną lokalizację i projekt.

Został on stworzony przez architektów z pracowni Medusa zgodnie z najnowszymi trendami w branży nieruchomości, zarówno pod względem dbałości o środowisko, jak i z perspektywy pracowników.

Biurowce w łódzkiej Fuzji stanowią integralną część wielofunkcyjnego kompleksu, który obejmuje rewitalizację terenu poprzemysłowego w Łodzi. Budynki są w pełni wynajęte i oferują 22 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej z certyfikatem BREEAM Excellent.

Fuzja nie jest pierwszym obiektem inwestycyjnym, który wpadł w oko Grupie KGAL. W ubiegłym roku firma nabyła Biura przy Willi, część wielofunkcyjnego kompleksu Browarów Warszawskich.

Fuzja to przestrzeń postindustrialna, która łączy historię z nowoczesnymi rozwiązaniami i lokalizacją w centrum miasta. Dwa biurowce są już ukończone i zajęte przez Fujitsu Poland Global Delivery Center. Trzeci jest w trakcie wykończenia i zostanie zajęty przez CitySpace, operatora elastycznych powierzchni biurowych. Budynki posiadają certyfikat Excellent BREEAM, co przekłada się m.in. na niższe zużycie energii, a także zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych i wykończeniowych. Fuzja nie jest pierwszym obiektem inwestycyjnym, który wpadł w oko Grupie KGAL. W ubiegłym roku firma nabyła Biura przy Willi, część wielofunkcyjnego kompleksu Browarów Warszawskich.

Transakcja ta jest kolejnym dowodem na duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i najemców wielofunkcyjnymi, miejskimi projektami destinations. Widać, że inwestorzy i najemcy doceniają naszą strategię tworzenia atrakcyjnych, wielofunkcyjnych części miasta, w których ludzie mogą mieszkać, pracować i bawić się. Nie bez znaczenia jest również fakt, że sprzedawane budynki biurowe są w pełni wynajęte – głównie przez Fujitsu Poland Global Delivery Centre, doskonale zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów. Z radością witamy KGAL Group jako współgospodarza Fuzji, nowej, wspaniałej części Łodzi - mówi Małgorzata Turek, członek zarządu ds. inwestycji w Echo Investment.

Biurowce Fuzja w Łodzi sprzedane

- Cieszymy się, że możemy współpracować z Echo Investment przy kolejnym projekcie przekształcającym miasto. Biurowce w Fuzji, dzięki swojej jakości i renomowanym najemcom, udowadniają swoją długoterminową wartość i są doskonałym aktywem dla inwestora strategicznego - mówi Adam Scheitza, Transaction Manager z KGAL Investment Management.

Przez wiele lat zabytkowy teren Fuzji przy ul. Tymienieckiego w Łodzi był zamknięty i niedostępny dla łodzian. Echo Investment pracuje nad tym, aby znów stał się integralną częścią Łodzi. Na powierzchni blisko 8 hektarów powstaną mieszkania, biura i powierzchnie usługowe, a także sklepy i restauracje. Główny najemca kompleksu biurowego – Fujitsu Poland Global Delivery Centre – ulokował tam swoje biuro i zajął 16 300 mkw. Nowa siedziba firmy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej, secesyjnej kamienicy, która zostanie odrestaurowana i przystosowana do nowych funkcji. Nowoczesny kształt biurowców i ich fasada ściśle korespondują z całym rewitalizowanym kompleksem Fuzja. Za projekt architektoniczny Fuzji odpowiedzialna jest pracownia Medusa Group.

Biurowce Fuzja w Łodzi sprzedane

KGAL Group jest wiodącą niezależną firmą zarządzającą inwestycjami i aktywami, której wartość zarządzanych inwestycji przekracza 16,5 mld euro. Grupa zajmuje się pozyskiwaniem, realizacją i zarządzaniem długoterminowymi inwestycjami dla prywatnych i instytucjonalnych inwestorów w zakresie nieruchomości, zrównoważonej infrastruktury i lotnictwa. KGAL, która działa w całej Europie, została założona ponad 50 lat temu i ma siedzibę w Grünwald koło Monachium. Ponad 338 pracowników zajmuje się osiąganiem trwałych, stabilnych wyników inwestycyjnych, biorąc pod uwagę kryteria zwrotu i ryzyka (stan na 31 grudnia 2021 r.).

Doradcami Echo Investment w tej transakcji były firmy Colliers, Allen & Overy oraz Baker McKenzie, a kupującemu doradzał Savills i DLA Piper.

Wrocław na topie

Tego samego dnia MidPoint71, budynek we Wrocławiu, został nabyty przez Trigea Real Estate Fund, najszybciej rozwijający się czeski fundusz. Obiekt jest wynajęty w ponad 80 proc. przez takie marki jak 3M GSC Poland, Pyszne.pl, PwC, CitySpace, CCC Group i Electrolux Poland.

MidPoint71, budynek we Wrocławiu, został nabyty przez Trigea Real Estate Fund

Deweloper przewiduje, że w najbliższych miesiącach budynek zostanie w pełni wynajęty.

- Wrocław jest jednym z najsilniejszych rynków wśród miast regionalnych w Polsce i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno ze strony najemców, jak i inwestorów. Jesteśmy szczęśliwi, że zawarliśmy pierwszą umowę z Trigea Real Estate Fund i wspólnie zrealizowaliśmy ten fantastyczny projekt, który będzie punktem zwrotnym na wrocławskim rynku biurowym. Na początku tego roku sprzedaliśmy West 4 Business Hub I we Wrocławiu, a teraz cieszymy się, że kolejny z naszych wrocławskich projektów znalazł nowego, prestiżowego właściciela - mówi Małgorzata Turek, członek zarządu ds. inwestycji w Echo Investment.

Realizując MidPoint71 Echo Investment zadbało również o rozwiązania pomagające oszczędzać energię i wodę, wspierające politykę gospodarowania odpadami oraz minimalizujące wpływ budynku na środowisko. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie certyfikatu Excellent BREEAM Interim.

MidPoint71 to była miłość od pierwszego wejrzenia. Od samego początku wiedzieliśmy, że ten budynek będzie idealnie pasował do naszego portfolio. Co więcej, współpraca z doświadczonym deweloperem, jakim jest Echo Investment, to doskonały sposób na wejście na nowy rynek - mówi Tomas Trcka, CEO Trigea Real Estate Fund.

Trigea Real Estate Fund, czeski fundusz nieruchomości założony w 2019 roku, jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się czeskich funduszy. Trigea Real Estate Fund koncentruje się głównie na nieruchomościach komercyjnych, w szczególności biurowcach i obiektach handlowych. Fundusz działa w Czechach i na Słowacji, a wkrótce może wejść do innych regionów Europy Środkowo-Wschodniej.

Echo we Wrocławiu

Echo Investment działa we Wrocławiu od 2007 roku, a pierwszy projekt biurowy tego dewelopera wpisał się w krajobraz Wrocławia 10 lat temu. MidPoint71 jest siódmym projektem biurowym Echo Investment realizowanym w tym mieście.

Sprzedającemu doradzały firmy Greenberg Traurig, Baker McKenzie i Colliers, natomiast Cushman & Wakefield, CMS, Sentient i ASB Group były doradcami kupującego w tej transakcji.

MidPoint71 to jeden z pierwszych biurowców Echo Investment, w którym zastosowano technologię oczyszczania powietrza RCI Active Pure. Opiera się ona na naturalnym zjawisku znanym w przyrodzie – procesie fotokatalizy. Polega on na wytwarzaniu silnych, ale bezpiecznych dla człowieka utleniaczy, które eliminuje wirusy i bakterie z otoczenia bez użycia środków chemicznych. Badania przeprowadzone zgodnie z wymogami FDA wykazały, że RCI Active Pure działa również przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i dezaktywuje go w czasie krótszym niż 3 minuty.