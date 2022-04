Tesco Technology planuje rozwój w Polsce i otwiera biuro w Krakowie

7 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki Tesco Technology.

Nowe biuro znajduje się w biurowcu ul. Przy Rondzie 4 w Krakowie.

Biuro Tesco Technology posiada strefę „Chill Zone”.

Urządzone ono zostało w taki sposób, aby stwo rzyć najlepsze możliwe miejsce do kreatywnego myślenia oraz realizacji pomysłów. Przy projektowaniu aranżacji tej placówki skorzystano ze wskazówek samych pracowników, dzięki czemu przestrzeń przybrała formułę open space. Poza podstawowym wyposażeniem pojawiło się tam także wiele nieoczywistych elementów, m.in. powstała strefa „Chill Zone”, w której znajdują się takie atrakcje jak stół do bilardu, piłkarzyki czy play station. Uroczyste otwarcie nowego biura dla pracowników, mediów i gości odbyło się 7 kwietnia br.

Event rozpoczął Guus Dekkers, CTO Tesco Technology, uroczyście witając gości. Opowiedział on o głównych celach „Serving customers, communities and planet”, widzianego z technologicznego punktu widzenia. Po nim głos zabrał Artur Kurasiński, który poprowadził ekspercką debatę na temat zagadnienia „Technologies of the Future – how will they impact society and work”. Udział w niej wzięli także Bartosz Ziółek - Prezes Zarządu Amber Global Consulting, Urszula Skiepko - Członek Zarządu DataWorkshop, oraz Krzysztof M. Maj - dr, adiunkt w Katedrze Informatyki i Medioznawstwa

GetGo - autonomiczny sklep Tesco był tematem spotkania

Podczas eventu mówiono też o autonomicznych sklepach „GetGo”, do których można wejść, włożyć zakupy prosto do swojej torby i wyjść, nie wciągając portfela. Cały proces płatności zachodzi automatycznie, a w placówce nie potrzeba do tego personelu obsługi.

- Naszym celem jest pokazanie branży IT, że właśnie tutaj, w Krakowie, działamy nad innowacyjnymi projektami, z których branża retail korzysta na całym świecie. Nowy HUB technologiczny Tesco Technology jest naszą odpowiedzą na oczekiwania polskich specialistów – zarówno pod względem miejsca, jak i kultury organizacyjnej oraz wartości firmy. Dzięki temu powstało nowoczesne miejsce pracy przystosowane do kreatywnego myślenia oraz rozwoju. Chcemy docenić pracę naszych kolegów i koleżanek z biura, bez których nie bylibyśmy przodującym liderem na rynku technologii biznesu retail, i stworzyć miejsce, które zaistnieje na krakowskim rynku pracy – skomentował Roland Płaszowski.