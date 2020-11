Tęsknisz za biurem? Wygraj smaczną nagrodę!

Home office ma dużo zalet, ale też potrafi nieźle dać w kość. Okazuje się, że przymusowa rozłąka może zbliżyć do siebie ludzi, których łączą podobne tęsknoty. To dla nich w ramach kampanii „Tęsknię za biurem” Globalworth we współpracy z Radiem Kolor organizuje codziennie konkurs, w którym można wygrać voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w wybranych restauracjach Hali Koszyki.

Brakuje wam gratulacji od kolegów z pracy i szefa? Nie macie się komu pochwalić nową sukienką czy marynarką? Jeśli tak, to ten konkurs jest idealny. W ramach akcji „Tęsknię za biurem” słuchacze Radia Kolor, przez cztery tygodnie – od poniedziałku 23 listopada do piątku 18 grudnia, mają szansę wygrać voucher do wykorzystania w restauracjach w Hali Koszyki.

– Nasz radiowy konkurs to ważna część naszej akcji „Tęsknię za biurem”, w której ponownie chcemy zbliżyć ludzi pracujących w biurowcach i przywrócić atmosferę, którą cieszyli się rano przed rozpoczęciem pracy. Z racji tego, że Globalworth posiada nie tylko biurowce, ale również takie perełki jak Hala Koszyki, postanowiliśmy przy okazji wesprzeć w tych trudnych czasach gastronomię w Hali Koszyki. Konkurs potrwa do 18 grudnia, więc mamy jeszcze sporo voucherów do rozdania. Zachęcam do słuchania Radia Kolor i zdobywania nagród, które realizować można w Koszykach do końca stycznia – tłumaczy Paweł Słupski, PR Manager w Globalworth Poland.

Pamiętajmy, że restauratorzy i właściciele punktów gastronomicznych również tęsknią za wygłodniałymi pracownikami biur.

- Lokale w Hali Koszyki są czynne, cały czas można zamawiać na wynos lub z odbiorem własnym. Wszyscy tęsknimy za gwarem rozmów i spotkaniami przy dobrym jedzeniu w Hali Koszyki. Działają tu restauracje i punkty z daniami z całego świata, więc - skoro nie możemy wyjeżdżać - może warto odbyć podróż kulinarną właśnie po smakach w Hali Koszyki - zachęca Piotr Krowicki, Marketing Manager Hali Koszyki.

Każdego dnia, w porannej audycji Radia Kolor, w godz. 8-10. usłyszymy nowe pytanie konkursowe, na które należy odpowiedzieć w ciekawy i kreatywny sposób. Nagrodzone zostaną najciekawsze historie nadesłane na adres: radiokolor@radiokolor.pl.

– Z przyjemnością wysłuchamy codziennych historii naszych słuchaczy, którzy pracują w domach, a bardzo by chcieli móc już wrócić do biura. Tym najbardziej stęsknionym wręczymy vouchery do Hali Koszyki – zaprasza Alicja Bendkowska, prezenterka Radia Kolor.

Równolegle z konkursem każdego dnia Globalworth, na podstawie wypowiedzi słuchaczy, prowadzi wizualny dziennik przedstawiający 20 rzeczy w biurze, za którymi tęsknią ludzie. Nietypowe wizualne portfolio tworzy rumuński ilustrator, publikując artystyczne grafiki na Instagramie pod hashtagiem #ReconnectedByGlobalworth.

