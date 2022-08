Textorial Park pod skrzydłami CBRE

W wyniku rewitalizacji pozostałości zabudowań przemysłowych XIX-wiecznej Fabryki Scheiblera w Łodzi powstał kompleks biurowy Textorial Park.

Aktualnie są to trzy budynki biurowe klasy A o łącznej powierzchni prawie 14 tys. mkw.

Za komercjalizację Textorial Park od maja br. odpowiada firma doradcza CBRE.

– Textorial Park w Łodzi ma wszystko, czego można oczekiwać od idealnego biurowca. Jest nowoczesny, ma wysoki standard ekologiczny, potwierdzony certyfikatem, a do tego znajduje się w dobrej lokalizacji nieopodal centrum miasta i blisko terenów zielonych, czyli zabytkowego Parku Źródliska. Ze względu na historię i architekturę jest to też wyjątkowy budynek. Dlatego z radością podpisaliśmy umowę na wyłączność na komercjalizację obiektu. Jesteśmy przekonani, że nowi najemcy docenią to miejsce, tak samo jak obecni – mówi Marta Zgłobicka, zastępca dyrektora w dziale powierzchni biurowej CBRE w Łodzi.

Textorial Park to kompleks biurowy składający się z trzech niezależnych budynków, połączonych przeszklonym atrium. Powstał w wyniku rewitalizacji Fabryki Karola Scheiblera z końca XIX wieku. Po modernizacji, budynek został oddany w 2009 roku, a jego łączna powierzchnia wynosi prawie 13,8 tys. mkw.

Kompleks znajduje się w Łodzi przy ulicy Fabrycznej, nieopodal centrum miasta, w sercu Księżego Młyna, jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łodzi. Dużym atutem okolicy jest sąsiedztwo zabytkowego Parku Źródliska. W otoczeniu znajdują się także sklepy, restauracje i kawiarnie.

Ekologia i kultura

Textorial Park to aktualnie trzy budynki klasy A, które spełniają wyśrubowane standardy ekologiczne. Potwierdza to certyfikat BREEAM In-Use na poziomie dobrym oraz bardzo dobrym. Zaletą obiektu jest również duża liczba miejsc parkingowych, także dla rowerów. W garażu znajduje się 161 miejsc postojowych, na zewnątrz 79, a rowerzyści mają do dyspozycji 193 miejsca.

– Dbamy o to, aby nasze obiekty zapewniały komfortową pracę w dogodnej lokalizacji. Naszym priorytetem jest to, by oferowały najemcom szereg udogodnień i dodatkowych możliwości, które są istotne dla skutecznego rozwoju biznesu. Textorial Park to nie tylko powierzchnia biurowa, to także miejsce na spotkania podczas pracy, jak i po godzinach, np. w modnej restauracji Three Chimneys. Dodatkowo, strefy przeznaczone pod konferencje i eventy oraz spotkania na świeżym powietrzu to ważne elementy kompleksu. W sąsiedztwie mamy zielone patio i amfiteatr, które dają możliwość odpoczynku. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z CBRE będziemy mogli jeszcze lepiej wyeksponować zalety i wyjątkowość budynków Textorial Park – mówi Anna Banaś, Prezes Zarządu spółki Fabryczna 17 SPP Sp. z o.o. S.K.A.