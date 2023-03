Textorial Park z nowym najemcą

Do grona najemców łódzkiego kampusu biurowego Textorial Park dołączyła firma .mdd. Jeden z czołowych producentów mebli biurowych w Polsce wynajął 317 mkw. w historycznym Budynku A.

W przestrzeniach zajmowanych przez .mdd znajdują się biura firmy oraz showroom.

W showroomie można zapoznać się z asortymentem oferowanym przez .mdd oraz potencjałem aranżacyjnym powierzchni biurowych Textorial Park.

Firma .mdd jest jednym z największych producentów mebli i wyposażenia biurowego w Polsce, odpowiadając rokrocznie za aranżację ponad 1 mln mkw. powierzchni biurowych. W swojej ofercie posiada między innymi różnego rodzaju nowoczesne siedziska, biurka, stoły, lady recepcyjne, szafy czy kabiny akustyczne, a jej produkty wykorzystywane są zarówno w przestrzeniach biurowych, jak i hotelach i restauracjach czy placówkach medycznych.

Firma oferuje również rozwiązania dla domu, które umożliwiają doskonałe przystosowanie środowiska pracy do standardów home office. Spółka .mdd eksportuje swoje produkty na ponad 60 rynków i stale współpracuje z przeszło 2800 partnerami biznesowymi na całym świecie.

Spółka .mdd w Textorial Park. Fot. Mat. pras.

Bardzo cieszymy się na możliwość współpracy z .mdd. Dołączenie tak nowoczesnej i innowacyjnej firmy do grona najemców naszego kompleksu, stanowi powód do dumy. Nasza współpraca z .mdd to jednak zdecydowanie więcej niż tylko tradycyjny najem. Na 317 mkw. powierzchni wspólnie zaaranżowaliśmy przestrzeń, stanowiącą doskonały przykład potencjału powierzchni oferowanych przez Textorial Park. To właśnie tutaj, w showroomie .mdd, nasi goście oraz potencjalni najemcy mają okazję zobaczyć, w jaki sposób mogłyby zostać zaprojektowane ich przyszłe biura w naszym łódzkim kampusie – powiedziała Anna Banaś, Prezes Zarządu St. Paul’s Developments Polska, właściciela Textorial Park.

"Jest nam bardzo miło stać się częścią Textorial Park. Nasz wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Uważam, że jest to absolutnie wyjątkowy kompleks biurowy na mapie Łodzi – z historią i duszą. Powierzchnie oferowane w tym historycznym budynku są bardzo komfortowe, stanowią świetne tło dla naszych produktów i podkreślają ich unikatowy charakter.

Nasza przestrzeń jest zaprojektowana według najnowszych trendów pracy w biurze. Pracuje nam się świetnie w dobrze doświetlonych i wyciszonych przestrzeniach, które sprzyjają skupieniu, a jednocześnie zachęcają do pracy twórczej. Odwiedzający nas od początku marca goście, potencjalni klienci i mam nadzieję, przyszli najemcy oraz architekci, są pod dużym wrażeniem panującego klimatu tego miejsca.

Naszym celem jest, by to miejsce żyło – planujemy organizację różnych spotkań i eventów branżowych, a na co dzień pracujemy twórczo nad projektami wnętrz biurowych mając pod ręką próbniki, tkaniny i materiały dekoracyjne" – powiedziała Joanna Gralewska, dyrektor handlowy .mdd sp. z o.o.

Textorial Park. Fot. Mat. pras.

Textorial Park to kampus biurowy zlokalizowany nieopodal ścisłego centrum Łodzi – na terenie Księżego Młyna – w dawnych magazynach bawełny fabryki Karola Scheiblera. Kompleks powstał w 2008 roku i składa się z trzech budynków biurowych klasy A, połączonych ze sobą przeszklonym atrium. Textorial Park oferuje łącznie prawie 14 000 mkw. powierzchni komercyjnej, z czego 5000 mkw. znajduje się w Budynku A, 4000 mkw. w Budynku B i 4300 mkw. w Budynku C.

Spółka .mdd w Textorial Park. Fot. Mat. pras.

Odrestaurowane i zmodernizowane pozostałości przemysłowych zabudowań, położonych między ulicą Fabryczną a ulicą Magazynową, stworzyły nie tylko atrakcyjne miejsce pracy na biznesowej mapie Łodzi, ale także przywróciły lokalnej społeczności przestrzeń o charakterze miastotwórczym i kulturowym.

Poza powierzchniami biurowymi, na terenie Textorial Park znajdują się m.in. kantyna, restauracja, sprzyjające odpoczynkowi w trakcie i po pracy zielone patio czy amfiteatr, gdzie odbywają się liczne i otwarte dla wszystkich mieszkańców Łodzi wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Do grona najemców należą między innymi Three Chimneys, Kofeina, Peoplevox, PCG, One Wall Design, Surchem, Mabion, Media Expert.

Spółka .mdd w Textorial Park. Fot. Mat. pras.

Inwestycja oferuje łącznie 161 miejsc postojowych w garażu podziemnym, 79 miejsc na terenie zewnętrznym oraz parking rowerowy ze 193 stanowiskami. Wszystkie budynki Textorial Park uzyskały certyfikaty BREEAM In-Use na poziomie dobrym oraz bardzo dobrym.

