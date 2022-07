The Park Warsaw z certyfikatem

The Park Warsaw z certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl/aw

Dodano: 28 lip 2022 08:13

Budynek B7 wchodzący w skład kompleksu The Park Warsaw otrzymał certyfikat BREEAM International New Construction 2016 na poziomie Excellent. Oznacza to, że został zaprojektowany i zbudowany z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.