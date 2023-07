Międzynarodowa platforma rekrutacyjna, The Stepstone Group Polska, przeniesie swoją siedzibę do budynku P180 na warszawskim Mokotowie.

Nowy najemca P180 zajmie ok. 2250 mkw. innowacyjnej powierzchni stworzonej zgodnie z zasadami ESG.

Przyjazne dla klimatu technologie i rozwiązania zastosowane w P180 pozwalają ograniczyć jego wpływ na środowisko.

The Stepstone Group, jako platforma rekrutacyjna, co roku łączy przeszło 110 mln aplikacji z ponad 150 tysiącami pracodawców. Dzięki użyciu zintegrowanych narzędzi, ułatwia kandydatom poszukiwanie pracy, a za pomocą rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wspiera rekruterów w trakcie całego procesu poszukiwania pracowników. Firma prowadzi działal­ność w ponad 30 krajach i zatrudnia ok. 4000 osób. W 2022 roku wygenerowała przychody sięgające 1 mld euro. Najemca zajmie całe 6. piętro budynku. Otwarcie biura zaplanowano na październik tego roku.

- Projektując P180 myśleliśmy o tej inwestycji nie tylko jako o biznesowej wizytówce dziel­nicy, ale także zaawansowanej technicznie przestrzeni oferującej rozwiązania zorientowa­ne na ludzi i środowisko, dzięki którym najemcy mogą skutecznie realizować swoje polityki ESG. Decyzja The Stepstone Group Polska o przeniesieniu tu swojej siedziby jest najlepszym dowodem, że udało nam się zrealizować nasze zamierzenia – mówi Tomasz Subocz, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Lobby w biurowcu P180. Fot. Mat. pras.

P180 jest doskonale skomunikowany z resztą miasta – zawdzięcza to m.in. zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Wilanowska oraz Dworca Południowego. To ważny węzeł transportowy, z licznymi przys­tan­kami autobusowymi i tramwajowymi oraz punktami handlowo-usługowymi dostępnymi w pobliżu. Do biurowca można dojechać również rowerem. Pracownicy mają do dyspozycji rozbudo­waną infrastrukturę rowerową, na którą składa się ponad 100 miejsc postojowych, przeszklona rowerownia z wejściem na parterze oraz szatnie z prysznicami.

Przyjazne dla klimatu technologie i rozwiązania zastosowane w P180 pozwalają ograniczyć jego wpływ na środowisko i znacząco obniżyć zużycie zasobów – energii o prawie 48 proc., a wody o 42 proc. Emisja CO2 inwestycji Skanska jest niższa o 3 969 ton, co odpowiada zanieczyszczeniom produkowanym przez średniej wielkości samochód z sil­ni­kiem benzynowym, który przejechał 21 mln kilometrów.

P180 oferuje różnorodne przestrzenie, które sprzyjają zarówno pracy w skupieniu, jak i pracy zespołowej – w zależności od rodzaju zadań realizowanych przez użytkowników biura lub preferowanych przez nich sposobów pracy. O komfort pracowników dba m.in. system wentylacji z wysokiej klasy filtrami, który zatrzymuje pyłki i zarodniki grzybów wywołujące reakcje alergiczne i dostarcza o 30 proc. więcej świeżego powietrza niż systemy wykorzystujące standardowe filtry. Z kolei cicha i energooszczędna klimatyzacja oparta na systemie belek chłodzących gwarantuje odpowiednią temperaturę. W ramach projektu wdrożono inno­wacyjne rozwiązania, takie jak niskoemisyjny beton i antysmogowy chodnik. Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie prac nad kolejną fazą projektu.

Obecnie koncentrujemy się na tzw. placemakingu, czyli zaaranżowaniu przestrzeni wokół naszej inwestycji. Zależy nam na tym, aby najbliższa okolica P180 była zielona, przy­jazna pieszym i bezpieczna, zarówno dla pracowników biur, jak i wszystkich miesz­kańców Warszawy. Efekty naszych wysiłków będzie można zobaczyć już pod koniec lata – dodaje Robert Ryś, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

P180 spełnia standardy najbardziej wymagających certyfikatów branżowych: LEED Plati­num, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez Barier.

