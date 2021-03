The Warsaw Hub bez barier

Budynki kompleksu The Warsaw HUB otrzymały certyfikaty „Obiekt Bez Barier” przyznawane przez Fundację Integracja. To wynik współpracy Integracji z Ghelamco od kwietnia 2018 roku, od etapu projektu przetargowego.

Certyfikat "Obiekt bez Barier" potwierdza pełną dostępność architektoniczną i przyjazność dla wszystkich użytkowników budynków The Warsaw HUB m.in. dla osób z niepełnosprawnością, rodziców z dziećmi, osób starszych lub z czasową niepełnosprawnością.

The Warsaw HUB zasadniczo zmienia krajobraz warszawskiej Woli, uwzględniając potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Cieszę się, że inwestor zadbał o zapewnienie dostępności dla przyszłych pracowników i klientów, a my mogliśmy wesprzeć go w tych staraniach. Certyfikat Integracji potwierdza, że budynek i przestrzeń wokół niego nie będą stanowić bariery dla różnych użytkowników – mówi Ewa Pawłowska, prezes Integracji.

- Zdecydowaliśmy się na współpracę z Fundacją Integracja, ponieważ dysponują unikalną wiedzą i doświadczeniem pozwalającą zwiększyć dostępność architektoniczną budynków dla osób niepełnosprawnych. Uwagi jakie fundacja przekazała nam podczas całego procesu budowy The Warsaw HUB pozwoliły na zaprojektowanie i wybudowanie budynków przyjaznych rzeczywiście dla wszystkich ludzi – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland. – Dziękujemy Fundacji za zaangażowanie w proces certyfikacji – dodaje.

Certyfikacja była procesem złożonym i długotrwałym. Rozpoczęło ją zapoznanie się Fundacji z projektem przetargowym budynków. Audyt w budynkach dotyczył ogólnodostępnych przestrzeni. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz informacje uzyskane od inwestora.

Uwagi Fundacji zostały wdrożone w projekt przetargowy. Na etapie projektu wykonawczego Fundacja wykonała kolejny raport, w którym sprawdziła, czy ich uwagi z etapu projektu przetargowego zostały wdrożone oraz zapoznała się z projektami, które na wcześniejszym etapie były jeszcze niedostępne (PZT, nawigacja wizualna, projekt wnętrz. itd.). Tutaj także uwagi zostały wdrożone do projektu wykonawczego.