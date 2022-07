The Warsaw HUB urozmaica przestrzeń w lecie 

„Chill do Woli”: letnia strefa chilloutu, eko warsztaty, „Selfie Point” oraz dekoracje świetlne to nieliczne przykłady tego, co czeka na pracowników biurowca The Warsaw HUB, mieszkańców okolicznych osiedli oraz klientów pasażu handlowego.

Strefa uruchomiona zostanie 4 sierpnia i będzie z niej można korzystać aż do końca września.

Jest to pierwszy element w ramach wielowymiarowej strategii placemakingu realizowanej przez Cushman&Wakefield dla tego kompleksu biurowego.

Nowa przestrzeń jest zgodna z ideą obiektu, którego przestrzeń ma służyć ludziom.

W każdą środę w sierpniu i wrześniu na odwiedzających strefę wypoczynku czekać będą tematyczne wydarzenia well-being oraz różne niespodzianki. Nie zabraknie dobrej muzyki, warsztatów tematycznych i strefy barowej z napojami. Cushman & Wakefeld stawia nie tylko na zabawę, ale także na edukację. W trakcie trwania projektu planowane są m.in. ekologiczne warsztaty w duchu #zerowaste, podczas których uczestnicy będą mogli stworzyć własny las w słoiku oraz naturalne kosmetyki. Nie zabraknie także zajęć poruszających temat bezpieczeństwa. Z tej okazji przygotowane są zajęcia warsztatowe traktujące o udzielaniu pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom.

„Chill do Woli” to nie tylko rozrywka i błogi wypoczynek. Na odwiedzających kompleks The Warsaw HUB czekać będzie analogowa strefa „bez prądu”, w której znajdą się gry planszowe oraz obszerna biblioteczka z książkami. W The Warsaw HUB – jednym z najnowocześniejszych kompleksów biurowych – nie zapominamy o fanach streamingu, Instagrama, Tik-Toka oraz influence marketingu. Specjalnie dla nich przygotowany zostanie punkt selfie – strefa z huśtawkami, siedziskami, neonami oraz innymi elementami wpasowującymi się w bieżący trend „Insta room’s”.

Projekt „Chill do Woli” to idealny przykład realizacji idei placemakingu w praktyce. The Warsaw Hub ma służyć ludziom, co oznacza, że ma w jak największym stopniu odpowiadać na ich potrzeby. Mówimy tu nie tylko o potrzebach najemców, ale lokalnej społeczności. Naszym założeniem jest szeroko pojęta integracja z tkanką miejską. Chcemy, aby The Warsaw Hub stal się miejscem wymiany nie tylko gospodarczej, ale także społecznej, idealną przestrzenią do spotkań przyjaciół i mieszania się różnych kultur. Wszystko w duchu zrównoważonego rozwoju oraz aspektów ESG - komentuje Sylwia Wiszowata- Łazarz, Associate Director, Head of Marketing, Asset Services Poland, Cushman & Wakefeld.

Naszym zadaniem jest dbałość o społeczność, którą kształtują użytkownicy The Warsaw HUB, a także wszyscy odwiedzający Rondo Daszyńskiego. Dzięki podejmowanym przez nas działaniom aspekty well-being oraz placemaking nabierają silnego wydźwięku. Wszystko za sprawą synergii łączącej przestrzeń miejską z miejscem pracy oraz dogodnych zakupów. – dodaje Sylwia Wiszowata- Łazarz