TikTok ma odpowiedź na silny trend workation. Otwiera coworking na plaży

Trend workation przybiera na sile. fot. annie spratt/unsplash









Autor: PropertyNews.pl/aw

Dodano: 12 lip 2022 07:53

Od lipca do sierpnia na campingu MoloSurf w Jastarni działać będzie specjalna strefa coworkingowa Work&Talk by TikTok. W ten sposób platforma odpowiada na silny trend workation tworząc przestrzeń do pracy i rozwoju własnego biznesu.