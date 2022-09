Tink Poland z nowym biurem w Warszawie

Tink został założony w 2012 roku, a dziesięć lat później stał się częścią Visa. Z myślą o zmianie branży na lepsze, firma zbudowała najprężniej działającą w Europie otwartą platformę bankową. Tink oferuje narzędzia, które pozwalają zarówno dużym bankom, fintechom, jak i startupom budować przyszłość usług finansowych w całej Europie.

Varso 2 to część wielofunkcyjnego kompleksu budynków Varso Place zrealizowanego przez HB Reavis, w którego skład wchodzą biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy mieszczący m.in. restauracje, klub fitness i przychodnię. Całość zlokalizowana jest w ścisłym centrum Warszawy, tuż obok Dworca Centralnego. Pracownicy biurowca mogą skorzystać z bliskości stacji metra „Rondo ONZ” oraz kilkudziesięciu linii autobusowych i tramwajowych w zasięgu krótkiego spaceru. Zaprojektowany przez pracownię HRA Architekci biurowiec to jeden z najbardziej ekologicznych budynków w Polsce. Jakość projektu oraz standard rozwiązań proekologicznych zostały potwierdzone certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie.

Dziękujemy zespołowi Tink za zaufanie do JLL jako strategicznego doradcy, w procesie przeprowadzenia negocjacji. Wierzymy, że dzięki naszemu doświadczeniu umożliwiliśmy wybór lokalizacji najlepiej dopasowanej do potrzeb naszego Klienta. Wsparcie dla Tink obejmowało także projektowanie przestrzeni we współpracy z biurem architektonicznym Tetris będącym częścią grupy JLL, dzięki czemu powstała innowacyjna przestrzeń przyjazna pracownikom – mówi Jarosław Kwiecień, Senior Consultant, JLL.