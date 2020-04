Tischnera Office pod skrzydłami zarządcy

- Współpraca z Cavatina Holding cieszy nas podwójnie. Po pierwsze do naszego portfela trafia prestiżowa nieruchomość, w której powierzchnię wynajęły tak znane marki, jak Lux Med, Sabre Polska czy Sii. Ponadto, to już trzeci mandat zarządczy powierzonym nam przez Cavatina. Dodaje on do naszego portfolio blisko 34 tys. mkw. i pozwala zwiększyć obecność MVGM na regionalnych rynkach biurowych w Polsce - mówi Katarzyna Jaśkiewicz, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, MVGM.

Tischnera Office to jeden z flagowych projektów biurowych Cavatina Holding. Niewątpliwym wyróżnikiem biurowca są liczne strefy zieleni i wypoczynku na powierzchni niemal 2,7 tys. mkw., w tym wewnętrzne patio z fontannami, alejkami spacerowymi i elementami małej architektury. Od trzeciego piętra aż do ostatniej kondygnacji najemcy mają dostęp do zielonych tarasów w układzie kaskadowym. Tischnera Office jest zlokalizowany u zbiegu ulic ks. Józefa Tischnera i Zakopiańskiej, 10 minut jazdy samochodem od historycznego centrum Krakowa, przy najważniejszych arteriach komunikacyjnych miasta oraz pętli tramwajowo-autobusowej Łagiewniki. Atutem inwestycji jest także niedalekie sąsiedztwo centrum handlowo-rozrywkowego Bonarka City Center.