To był dobry rok dla nieruchomości komercyjnych w Polsce

Wedle szacunków łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w 2019 roku może przekroczyć 7 mld euro. Całkowite zasoby powierzchni w polskich galeriach handlowych przekroczyły granicę 12 mln mkw., a największym projektem oddanym do użytku w 2019 roku była Galeria Młociny w Warszawie (78 tys. mkw.). Na polskim rynku retailowym przywitaliśmy kilka nowych marek.

Wyjątkowo dobrze radził sobie sektor magazynowy. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 r. w Polsce przybyło prawie 2,0 mln m kw. nowej powierzchni magazynowo-przemysłowej, co jest najwyższym wynikiem w historii.

Nowi inwestorzy

Wysoką aktywność na rynku inwestycyjnym wykazywali inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, którzy coraz chętniej kupują nieruchomości zlokalizowane w Polsce. Kajima, instytucjonalny inwestor z Japonii, kupił np. od Oaktree większościowy pakiet udziałów w Student Depot oferującym 2 000 łóżek w pięciu polskich miastach. Wartość transakcji to za ok. 60 mln euro.

Silne regiony

Na koniec 2019 r. całkowita podaż na 9 głównych rynkach biurowych w Polsce przekroczyła poziom 11 mln mkw. Kraków jest liderem wśród miast regionalnych, a udział powierzchni biurowej zlokalizowanej w 8 głównych miastach regionalnych: Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu, Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii, Lublinie i Szczecinie niemalże dorównuje całkowitym zasobom nowoczesnej podaży biur w stolicy.

Duże transakcje to np. sprzedaż kompleksów Business Garden we Wrocławiu i Poznaniu, czy budynku Silesia Star Katowicach czy Retro Office House we Wrocławiu. Jednocześnie w Warszawie odnotowano najniższą od 2012 roku liczbę pustostanów – 8.2 proc.

Rekordowy rok

W zeszłym roku odnotowano rekordowe transakcję na rynku biurowym – mBank podpisał umowę najmu w Mennica Legacy Tower (45 600 m kw.) a Orange Polska renegocjowało umowę w Miasteczku Orange (44 850 m kw.). Spektakularna była sprzedaż Warsaw Spire A przez Ghelamco do Immofinanz za 386 milionów euro, a także zakup budynku West Station przez Mappletree (około 190 mln euro), Warsaw Trade Tower przez Globalworth (133 mln euro) czy Ethos przez Credit Suisse. Na warszawskim rynku biurowym bardzo aktywne stało się CPI Property Group - przejęli Eurocentrum, WFC, Equator IV, a to nie koniec zakupów.

