To był naprawdę ciekawy dzień z nieruchomościami w Trójmieście i Krakowie w roli głównej. Za nami Property Forum Regiony Online

Property Forum ONLINE – Regiony za nami. Rozmawialiśmy o dwóch niezmiernie ważnych lokalizacjach dla każdego z sektorów rynku nieruchomości komercyjnych – Trójmieście i Krakowie. To edycja online, ale jak zawsze byli z nami wspaniali goście. Zachęcamy do oglądania retransmisji.

Trójmiasto i Kraków to dwa silne ośrodki biznesowe, które przyciągają największe, międzynarodowe korporacje, ale są także doskonałym środowiskiem dla start-upów. To również mocni gracze na turystycznej mapie Polski. To w końcu ośrodki miejskie, które są doskonale skomunikowane z resztą kraju, cenione za komfort życia i dobrą infrastrukturę. Nie oznacza to jednak, że nie ma nad czym pracować. Bo pandemia zaskoczyła wszystkich, to nowa rzeczywistość, inne wyzwania, ale też i więcej możliwości.

Property Forum Trójmiasto

Property Forum Kraków

Podczas Property Forum ONLINE – Regiony rozmawialiśmy o wyzwaniach i perspektywach rynku nieruchomości komercyjnych w Trójmieście i Krakowie w covidowej rzeczywistości.

Byli z nami m.in.:

