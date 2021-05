To jedna z największych transakcji na rynku biurowym ostatnich pięciu lat

GTC sprzedaje budynki biurowe w Serbii Grupie Indotek. To jedna z największych transakcji na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej ostatnich 5 lat - jej wartość wynosi 267,6 mln euro.

GTC podpisało umowę kupna‑sprzedaży portfolio biurowców w Belgradzie.

Transakcja dotyczy 11 budynków wchodzących w skład 5 parków biurowych o łącznej powierzchni 122 175 m kw. Sprzedaż zostanie zrealizowana w trzecim kwartale 2021 roku.

Kwota transakcji wynosi 267,6 mln euro, czyli 2 mln euro powyżej wartości księgowej.

Globe Trade Centre postanowiło sprzedać swoje belgradzkie portfolio biurowców węgierskiemu inwestorowi Indotek Financing Kft. Cena transakcji wynosi 267,6 mln euro, co jest powyżej wartości księgowej portfolio GTC w Serbii na dzień 31 grudnia 2020 roku. Umowa obejmie zakup 11 budynków biurowych w ramach 5 parków biurowych o łącznej powierzchni najmu 122 175 m kw. GLA. Biurowce znajdujące się w dzielnicy Nowy Belgrad wyróżniają się wysokim wskaźnikiem obłożenia. Umowa zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2021 roku i będzie jedną z największych transakcji nieruchomościowych zawartych w ciągu ostatnich 5 lat na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Wiosną tego roku Indotek zakupił również pakiet biurowców w Polsce od Immofinanz.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Optymalizując swoją działalność w Serbii, GTC podpisało umowę kupna-sprzedaży 11 budynków biurowych klasy A położonych w 5 kompleksach biznesowych - Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue i GTC House. Budynki zajmują ponad 112 tys. m kw. i znajdują się w biznesowym sercu Belgradu. Kwota transakcji, 267,55 mln euro, jest nieznacznie wyższa od wartości księgowej ustalonej na dzień 31 grudnia 2020 roku na 265,6 mln euro, co świadczy o racjonalnej wycenie portfela GTC.

- Sprzedaż 11 budynków biurowych klasy A w Belgradzie to odważne posunięcie, które pozwoli nam zakończyć cykl rozwoju w Serbii i rozpocząć zupełnie nowy rozdział na tym rynku. Nie mogłaby się odbyć w lepszym momencie. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu redefiniowania strategii rynkowej i kształtowania naszej działalności jako bardziej zrównoważonej i odpowiadającej na przyszłe wyzwania. Musimy przyznać, że jest to wzorcowa transakcja, która świadczy o płynności finansowej po pandemii COVID-19. Sprzedaż części starszych aktywów i przeznaczenie wolnych środków na rozwój zupełnie nowych, ambitnych projektów w Serbii i innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej to prawdziwe “wyjście z mocnym akcentem”, które będzie nas napędzać – mówi Yovav Carmi, prezes zarządu GTC.