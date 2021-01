To może być biurowy rekord 2021 roku. Allegro zmienia siedzibę

Poznański zespół Allegro przeniesie się do biurowca Nowy Rynek w 2021 roku, gdzie zajmie 10 pięter i łącznie 24,6 tys. mkw. powierzchni z możliwością dalszej ekspansji do 29,7 tys. mkw. Nowa przestrzeń umożliwi firmie zwiększenie zatrudnienia nawet dwukrotnie.

- Allegro rozwija się w niesamowitym tempie. W ciągu zaledwie kwartału liczba liczba klientów zwiększyła się o populację Katowic - 300 tysięcy konsumentów, dołączyło do Allegro i mogą wybierać spośród ponad 200 mln ofert. (...) To naturalne, że jeśli chcemy zapewniać naszym klientom i sprzedawcom najlepsze doświadczenia oraz wdrażać innowacje w zadowalającym tempie, potrzebujemy utalentowanych ludzi - nie tylko z obszaru technologii. Dlatego też Inwestujemy w nowe biura, aby zapewnić pracownikom najlepszą przestrzeń do pracy, sprzyjającą kreatywności, rozwojowi oraz integracji zespołów - a dodatkowo świetnie zaprojektowaną, w najlepszej lokalizacji oraz z praktycznymi i ekologicznymi rozwiązaniami. Nasze plany rekrutacyjne na 2021 są naprawdę ambitne - pozyskanie 950 nowych talentów - ​mówi Francois Nuyts, prezes Allegro

Biuro w Poznaniu jest największym oddziałem Allegro i siedzibą główną od samego początku istnienia firmy. Na co dzień w stolicy Wielkopolski pracują zespoły IT, korporacyjne, obsługa klienta oraz duża część zespołu komercyjnego - w sumie ponad 1300 osób. Przeprowadzka do nowego biura w Poznaniu będzie największym jak dotąd przedsięwzięciem logistycznym w historii biur firmy.

Pierwsze zespoły mają przenieść się do nowego biura już w połowie 2021 roku. Zaplanowano roczny okres przejściowy, podczas którego pracownicy Allegro będą przebywać w dwóch biurach. W poprzednim biurze Allegro dysponowało 1300 miejscami pracy, teraz może ich mieć nawet 2700. ​Nowy Rynek to trzecia inwestycja Allegro w biura w 2021 roku, po ogłoszonym wcześniej Krakowie i Warszawie.

- Allegro rozwija się w niespotykanym tempie. To wiodąca firma z branży e-commerce, która odniosła spektakularny sukces. Cieszę się, że wraz z zespołem mogłem reprezentować Allegro w procesie zmiany siedziby głównej w Poznaniu oraz biur w Warszawie i Krakowie. Procesy relokacji firma rozpoczęła z ponad dwuletnim wyprzedzeniem, dzięki czemu mieliśmy czas na dokładną weryfikację ofert, dostosowanie warunków umów do potrzeb klienta oraz zabezpieczenie jego interesów, wraz z możliwością dalszej ekspansji. Wszystkie nowe biura charakteryzuje dobrze skomunikowana lokalizacja, duża powierzchnia piętra oraz liczne udogodnienia dla pracowników – komentuje Artur Sutor, partner, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

