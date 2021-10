To może być rok z najniższą podażą biurową w historii Wrocławia

Pod koniec trzeciego kwartału zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu powiększyły się w ciągu roku o 0,6 proc. W trzecim kwartale nie oddano do użytku żadnego budynku biurowego - wynika z raportu „Office Occupier: Rynek biurowy we Wrocławiu” firmy doradczej Cresa.

Wolumen transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 74.400 mkw. Stanowiło 55 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020.

- We Wrocławiu obserwujemy stopniowy wzrost aktywności najemców, którzy poszukują rozwiązań umożliwiających powrót wszystkich pracowników do biur. Duże firmy są zainteresowane biurami, które będą nie tylko miejscem pracy, ale także umożliwią budowanie relacji i wspólnoty oraz poczucia przynależności. Wynajmujący również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom organizacji, które potrzebują wygodnych biur o mniejszym metrażu. W wielu biurowcach przeznaczają oni część powierzchni na biura serwisowane, których ogromnym atutem jest kompletnie wyposażona i spójnie zaprojektowana przestrzeń. Dodatkową zaletą tego typu oferty jest możliwość wynajęcia biura od zaraz oraz w ramach umowy krótkoterminowej. Pomimo wzrostu ilości pustostanów, bazowe stawki czynszów utrzymały się na dotychczasowym poziomie, ale najemcy mogą liczyć na znaczną elastyczność wynajmujących podczas negocjowania pozostałych warunków umowy – mówi Anna Domańska, Doradca, Cresa Polska.

Pod koniec trzeciego kwartału 2021 r. zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu wyniosły 1.24 mln mkw., powiększając się w ciągu roku o 0,6 proc. W trzecim kwartale 2021 r. nie oddano do użytku żadnego budynku biurowego. Bieżący rok może zakończyć się we Wrocławiu najniższym w historii wolumenem nowej podaży powierzchni biurowej.

Całkowity wolumen transakcji za okres od stycznia do września 2021 r. wyniósł 74.400 mkw., co oznacza spadek o 31 proc. rok do roku. Sam trzeci kwartał zakończył się popytem na poziomie 28.500 mkw., co było wartością o 36 proc. niższą niż rok temu. Wśród typów transakcji przeważały nowe umowy (65 proc.), następnie renegocjacje (19 proc.) i ekspansje (16 proc.).

Największe transakcje najmu w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku to umowa przednajmu firmy 3M Service Center EMEA w biurowcu MidPoint 71 (12.300 mkw.), nowa umowa firmy Idea Getin Leasing w Carbon Tower (4.500 mkw.) oraz nowa umowa firmy Impel w Promenady Business Park (4.400 mkw.).

Absorpcja od stycznia do września 2021 r. wyniosła 10.200 mkw., czyli o 65 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W trzecim kwartale 2021 r. absorpcja była ujemna i wyniosła niespełna 10.000 mkw.

Wskaźnik pustostanów na koniec września 2021 r. wzrósł do 14,9 proc., co oznacza, że był wyższy o 0,8 p.p. w ujęciu kwartał do kwartału oraz o 0,6 p.p. rok do roku.

Czynsze wywoławcze w budynkach biurowych we Wrocławiu wynoszą od 10 EUR/mkw./miesiąc w lokalizacjach poza centrum, do 16 EUR/mkw./miesiąc w centrum miasta.