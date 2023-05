Co dalej z wieżowcem Roma Tower w Warszawie? Jak będzie prezentował się hotel w Rybakach? Co czeka Konesera? I jakie funkcje będzie miał Pasaż Simonsa - o tym mówi Rafał Szczepański, wiceprezes zarządu BBI Development.

BBI Development szykuje nowe inwestycje.

Roma Tower to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów biurowo-hotelowych w Warszawie.

Grupa BBI Development jest coraz bliżej realizacji hotelu w Rybakach, który będzie budowany wspólnie z Archidiecezją Warmińską.

BBI Development prowadzi zaawansowane prace nad realizacją nowego projektu - Pasażu Simonsa w Warszawie.

Roma Tower to flagowy i - jak przekonuje Rafał Szczepański - bardzo ambitny projekt BBI Development, nad którym firma pracuje już od wielu lat.

Inwestycja musi być bardzo dobrze przygotowana, zanim rozpoczniemy budowę. Jesteśmy jednak bardzo zaawansowani w tym procesie. Zmierzamy do wyznaczonego celu - uspokaja prezes firmy.

Prace nad Roma Tower postępują - zapewnia wiceprezes BBI Development. mat.pras.

W Rybakach powstanie najbardziej ekologiczny hotel w Polsce

Grupa jest coraz bliżej realizacji hotelu w Rybakach, który będzie budowany wspólnie z Archidiecezją Warmińską. Po pięciu latach transparentnej, ale bardzo trudnej procedury, niedawno został uchwalony plan miejscowy.

Wspólnie z gminą wypracowaliśmy rozwiązania dobre zarówno dla społeczności, jak i dla inwestora oraz bezpieczne dla środowiska. Lokalizacja jest fantastyczna. W otoczeniu lasów i jezior powstanie najbardziej ekologiczny hotel w Polsce - zapewnia Rafał Szczepański.

Rafał Szczepański, wiceprezes zarządu BBI Development.

Jak informuje wiceprezes BBI Development, w Rybakach powstanie cztero- lub pięciogwiazdkowy hotel na około 700 pokoi. Na terenie obiektu powstanie też spory kompleks usług dodatkowych, m.in. prozdrowotnych. Nie zabraknie też SPA i strefy wellness.

W sąsiedztwie hotelu powstanie nieduże osiedle 28 całorocznych willi rekreacyjnych. Będą one funkcjonalnie powiązane z hotelem, ale nie zdecydowaliśmy jednak jeszcze o formie własnościowej tej części inwestycji - mówi Rafał Szczepański.

Wstępna wizualizacja hotelu w Rybakach, mat.pras.

Jak podkreśla, realizacja hotelu w Rybakach będzie bardzo ważną inwestycją dla Warmii. Przedsięwzięcie zapewni pracę dużej grupie mieszkańców regionu, a inwestorzy zobowiązali się w różne przedsięwzięcia na rzecz gminy, m.in. remont dróg czy budowę infrastruktury kanalizacyjnej.

Rybaki. fot. mat. prasowe

Plan już jest, teraz rozpoczną się prace nad projektem budowlanym i uzyskaniem wszelkich pozostałych formalności. - Mamy nadzieję, że pierwsi goście Hotelu w Rybakach zostaną przyjęci już za kilka lat - podsumowuje Rafał Szczepański.

Hotel w Rybakach będzie działał w ramach międzynarodowej sieci. Której? - Na razie jesteśmy na etapie rozmów z doradcami - odpowiada wiceprezes BBI Development.

Pasaż Simonsa powiększy pulę luksusowych apartamentów w Warszawie

Kolejna nowa inwestycja BBI Development powstanie w miejscu dawnego Pasażu Simonsa przy ul. Długiej w Warszawie. Według wstępnych planów miały tam powstać biura i lokale użytkowe, jednak inwestor zdecydował się na budowę luksusowych apartamentów. Architektura nowego budynku będzie nawiązywała do bryły obiektu, który znajdował się w tym miejscu przed wojną.

Ożywimy wspaniałą lokalizację. W śladzie dawnego przedwojennego Pasażu Simonsa powstanie budynek oferujący mieszkania z najwyższej półki. Będzie bardzo luksusowo, ponieważ to miejsce zasługuje na zabudowę, która będzie funkcjonować przez kolejne dziesięciolecia - mówi Rafał Szczepański.

W Pasażu Simonsa powstanie niewielka liczba apartamentów wraz z designerskim lobby. - Nawet elewacja ma być swoistym dziełem sztuki - mówi inwestor. - W tym przypadku stawiamy sobie naprawdę wysoką poprzeczkę.

Mam nadzieję, że budowa Pasażu Simonsa ruszy już w przyszłym roku - zapowiada deweloper.

Centrum Praskie Koneser w przyszłości może zmienić właściciela

Centrum Praskie Koneser działa na rynku już od kilku lat, ale BBI Development wspólnie z Liebrecht & wooD cały czas pracują nad wzrostem wartości warszawskiego kompleksu mixed-use.

Centrum Praskie Koneser ożywiło warszawską Pragę, mat.pras.

Przypomnijmy, Centrum Praskie Koneser nie tylko przywróciło do życia zabytkowe budynki XIX-wiecznej Wytwórni Wódek „Koneser” w Warszawie, ale również – na skalę niespotykaną do tej pory – połączyło przestrzeń postindustrialną z żywą tkanką miejską. - Otworzyliśmy wówczas rynek rewitalizacji w Warszawie - przypomina Rafał Szczepański.

Jak podkreśla, po sprzedaży części mieszkaniowej, firmy pracują nad sukcesywnym podnoszeniem wartości części biurowej i usługowej Konesera. - Praktycznie wszystkie biura są wynajęte, a handel i usługi okazały się wielkim sukcesem w postaci wzrostów odwiedzalności i poziomu najmu - mówi Rafał Szczepański.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości, ta wartość, którą budujemy, zaowocuje dobrą sprzedażą Konesera - dodaje wiceprezes BBI Development.

Kiedy to nastąpi? Na razie nie wiadomo. - Będziemy informować o wszystkich postępach - zapewnia deweloper i dodaje, że pracuje również nad innymi inwestycjami, do których poszukuje partnerów - tak jak miało to miejsce przy budowie Konesera, czy Centrum Marszałkowska.

