To nowość na rynku zielonych certyfikatów. Wieżowiec Warsaw Unit już go ma

Warsaw UNIT jest największym projektem w Europie i jedynym wieżowcem w Polsce, który uzyskał precertyfikat w systemie WELL v2 Core.

Certyfikacja w systemie WELL v2 Core to nowość.

Ghelamco jako jeden z pierwszych deweloperów w Europie przystąpił do prac nad certyfikacją w tym systemie.

Za wsparcie zespołu Ghelamco oraz koordynację procesu certyfikacji WELL dla całego budynku odpowiada firma SWECO.

WELL Building Standard to wielokryterialny system certyfikacji budynków, który skupia się na komforcie przebywających w nich osób. WELL bierze pod uwagę przede wszystkim te parametry, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników obiektów.

Z kolei WELL v2 to rozwinięcie WELL v1, czerpiące z doświadczeń użytkowników i praktyków, a także wiedzy naukowców i ekspertów z dziedziny zdrowia i budownictwa z całego świata. W procesie certyfikacji brane jest pod uwagę 10 kategorii: powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, akustyka, materiały, umysł i społeczność.

W Warsaw UNIT zastosowane są m.in. rozwiązania, które ograniczają rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. W trybie pandemii system klimatyzacji może pracować wyłącznie z wykorzystaniem powietrza świeżego. Z kolei w windach i systemach wentylacji zainstalowano lampy UV, które dezynfekują ich przestrzeń.

Warsaw UNIT to 57 tys. mkw. powierzchni biurowej na 45 piętrach. Wśród najemców znajdują się takie firmy, jak: potentat ubezpieczeniowy Warta oraz CBRE, czyli jedna z największych firm doradczych działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych.