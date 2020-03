Tomasz Buras: nieruchomości w dłuższej perspektywie zawsze się obronią

Pandemia koronawirusa zmienia rzeczywistość na rynku nieruchomości komercyjnych, jednak zdaniem Tomasza Bursa, dyrektora zarządzającego Savills w Polsce, nieruchomości w dłuższej perspektywie zawsze się obronią. - To jeden z najstabilniejszych rodzajów inwestycji. Póki co mamy więc do czynienia ze skutkami w perspektywie krótkoterminowej, niż z ryzykiem zmiany długofalowych trendów - mówi.

Jak pandemia koronawirusa wpływa na kondycję rynku nieruchomości komercyjnych?

Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills w Polsce: Sytuacja związana z koronawirusem jest dynamiczna, a ostatnie dni przynosiły kolejne zmiany, na które rynek nieruchomości musiał reagować na bieżąco. W takich momentach firmy doceniają elastyczną postawę partnerów biznesowych, którzy potrafią dostosowywać się do zmieniających się warunków i odpowiednio wobec nich doradzać swoim klientom. Te podmioty, które mogą sobie na to pozwolić, postanowiły wstrzymać niektóre decyzje biznesowe i obserwować rozwój wydarzeń. Wpływ tego stanu na rynek będzie uzależniony od tego jak długo się on utrzyma. Z pewnością nie jest to sytuacja komfortowa i szkoda, że ma miejsce, bo pierwsze tygodnie roku były bardzo intensywne i chyba nawet osoby, które wypatrywały symptomów ewentualnego kryzysu nie podejrzewały, że zagrożenie, które teraz się pojawiło, może wiązać się z czynnikami zupełnie niezwiązanymi z gospodarką. Pamiętajmy jednak, że nieruchomości w dłuższej perspektywie zawsze się obronią, będąc jednym z najstabilniejszych rodzajów inwestycji. Póki co mamy więc do czynienia ze skutkami w perspektywie krótkoterminowej, niż z ryzykiem zmiany długofalowych trendów.

Co może zrobić rząd dla branży nieruchomości, jakie rozwiązania prawne wprowadzić, by złagodzić ekonomiczne skutki pandemii?



Zagrożenie koronawirusem i środki prewencyjne podjęte przez rząd najszybciej wpłynęły na branże turystyczną, a więc sektor hotelowy, jak również na sektor gastronomiczny. Nowa sytuacja w kraju od razu przełożyła się także na pracę naszego zespołu zarządzania nieruchomościami. O ile w przypadku budynków biurowych konieczna póki co była jedynie wzmożona dbałość o czystość budynków i zapewnienie środków dezynfekujących, to ograniczenia dotyczące handlu w galeriach rodzą dużo dalej idące konsekwencje. Pojawiły się m.in. wątpliwości w zakresie interpretacji nowych przepisów, dlatego na bieżąco doradzamy naszym klientom, współpracując w tym obszarze m.in. z Polską Radą Centrów Handlowych. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszymi oddziałami w innych krajach, wdrażając najlepsze praktyki z innych rynków. Przywrócenie kontroli na granicach i ograniczenia w ruchu międzynarodowym będą miały przełożenie na spowolnienie lub zawieszenie transakcji inwestycyjnych, ponieważ ponad 95 proc. obrotu na rynku nieruchomości komercyjnych jest generowane przez inwestorów zagranicznych.

