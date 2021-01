Tomasz Buras, Savills: Inwestorzy wrócą do większych zakupów w drugiej połowie 2021

2020 był rokiem pełnym wyzwań i trudności wynikających z ograniczeń związanych z pandemią. Niewątpliwym zwycięzcą tego okresu jest sektor powierzchni logistycznej i przemysłowej, a popytowi na magazyny sprzyjało duże przyspieszenie w sektorze e-commerce.

- Miniony rok charakteryzował się również wzmożonym zainteresowaniem w sektorze mieszkań na instytucjonalny wynajem, które w naszym kraju znajdują się wciąż w początkowej fazie rozwoju - mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce. - Z kolei sektor biurowy, który historycznie był tym wiodącym na rynku nieruchomości, zmierzył się z wyzwaniem, jakie stworzył home office oraz elastyczność pracy.

Jak podkreślił ekspert, możliwość pracy zdalnej znajduje swoje odzwierciedlenie w planach najemców i w krótkim okresie może wpłynąć na stawki najmu powierzchni biurowej i tym samym odbija się na apetytach inwestorów zainteresowanych zakupem biurowców.

Zapoznaj się z najważniejszymi wnioskami z raportu: Nieruchomości komercyjne pożądane przez inwestorów. Magazyny prześcignęły biura

- Poza oczywistymi wyzwaniami, Polska ma szansę na wyjście z "pandemicznych" trudności szybciej niż wiele krajów sąsiadujących oraz państw Europy Zachodniej - uważa Tomasz Buras.

Pokłosiem pandemii była również mniejsza aktywność na rynku inwestycyjnym, choć nie zabrakło rekordów. - Zanotowaliśmy najlepszy rok w historii rynku magazynowego - mówi Tomasz Buras porównując dane z ub. roku i dotychczasowego "numeru 1", czyli roku 2018. - Z kolei w sektorze powierzchni handlowych, jedynymi aktywami, które budziły zainteresowanie inwestorów są nieruchomości wynajęte przez sieci spożywcze: supermarkety i formaty convenience.

W przypadku biur mieliśmy do czynienia z falą transakcji w pierwszym i drugim kwartale oraz bardzo małą liczbą transakcji w drugiej połowie roku. - Warto zauważyć, że na rynku inwestycyjnym czwarty kwartał zwykle obfituje w największą liczbę transakcji, jednak w minionym roku był on najsłabszym w całym 2020 - mówi CEO Savills w Polsce i zaznacza, że duże transakcje - powyżej 400 mln euro - nadal nie zostały sfinalizowane.



Co czeka rynek w 2021 roku? - W pierwszych miesiącach będziemy mieć wciąż do czynienia z niepewnością wynikającą z konsekwencji pandemii. Zakładamy, że od drugiej połowy tego roku sytuacja powinna ulegać stopniowej poprawie, a w średnim i długim okresie nieruchomości powinny zyskiwać - mówi Tomasz Buras. - Inwestorzy dysponują dużym kapitałem, a nieruchomości są jednym z kluczowych kandydatów do bezpiecznego, długoterminowego inwestowania.