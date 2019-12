Tomasz Buras, Savills: Przed nami dużo spektakularnych transakcji

- Wydaje się, że 2020 rok będzie podobny do obecnego. Przed nami dużo spektakularnych transakcji - o podsumowaniu 2019 roku oraz pierwszych prognozach na kolejny rok na rynku nieruchomości komercyjnych - mówi dla PropertyNews.pl Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.

Podsumowując minione 12 miesięcy, Tomasz Buras podkreśla, że 2019 to kolejny dobry rok dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. - Wygląda na to, że mamy szansę powtórzyć wynik z roku 2018, który był rekordowy - na poziomie 7,2 mld euro wolumenu - mówi ekspert. - W ubiegłym roku sektor biurowy osiągnął poziom ok. 2,5 mld euro, w tym roku można liczyć na wynik 3,7 mld euro. Widać, jak duża część inwestorów przekierowała uwagę, np. z sektora powierzchni handlowych.

Jak twierdzi dyrektor zarządzający Savills w Polsce, rok 2019 ma również szansę być pierwszym rokiem, w którym wolumen transakcji dotyczących sektora magazynowego przewyższy wolumen transakcji na rynku powierzchni handlowej. Co ciekawe, widać kolejny mocny trend w postaci rosnącego udziału transakcji w sektorach alternatywnych obejmujących hotele, mieszkania na wynajem, mieszkania dla studentów. - To nadal są niskie kwoty, ale mamy szansę zamknąć ten rok wynikiem nieco poniżej 400 mln euro, co oznacza ponad dwukrotny wzrost r./r. - mówi Tomasz Buras.

Przeczytaj raport Savills: czym żył rynek nieruchomości w 2019 roku?

Ekspert zwraca również uwagę na transakcje zakupu platform deweloperskich. - Przejęcie pakietu udziałów Echo Investment, zakup spółki deweloperskiej Buma - wylicza Tomasz Buras. - Dodatkowo, na przyszły rok szykuje się transakcja zakupu jednego z deweloperów mieszkaniowych.

Czy czeka nas od dawna zapowiadane spowolnienie? - Uważnie obserwujemy rynek, wydaje mi się jednak, że raczej może ono dotyczyć roku 2021 - uważa dyrektor zarządzający Savills w Polsce.