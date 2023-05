Na co zwrócić uwagę, rozważając pracę zdalną? Prędkość Internetu, dostępność coworkingu, koszty życia na miejscu - to z pewnością kluczowe kwestie. A co z bezpieczeństwem, relacjami z mieszkańcami, rozrywką, kulturą i jakością życia?

Od tego roku weszły przepisy regulujące pracę zdalną w Polsce.

Oznacza to m.in., że duża część rozwiązań w tej kwestii może zależeć od ustaleń między pracownikiem a firmą.

Jednym z modeli jest praca na dużą odległość. jakie jednak lokalizacje wybrać?

Które miasta są najlepsze do pracy zdalnej i dla cyfrowych nomadów?

Kiwi.com i traveltech przygotowały listę top 5 pod względem jakości i kosztów życia oraz niezbędnych formalności.

Np. w Portugalii, na Maderze, stworzono miejsce dostosowane specjalnie do potrzeb nomadycznej społeczności, w którym można skorzystać nawet ze wsparcia Community Managerów, pomagających w aklimatyzacji.

Zestawienie najlepszych miejsc do pracy zdalnej przygotowano biorąc pod uwagę kluczowe aspekty i oczekiwania cyfrowych nomadów, a także wymogi wizowe dla osób pracujących zdalnie. Gdzie najlepiej zorganizować swoje zdalne biuro?

Chiang Mai, Tajlandia

Istotnym aspektem w kontekście dłuższego pobytu w Tajlandii jest to, że kraj ten przyznaje wizy na okres do jednego roku, pod warunkiem zapisania się na jeden wybrany kurs dotyczący kultury kraju. Wybór jest szeroki i zupełnie dowolny: może to być kurs na uniwersytecie, jak i lekcje języka, czy zajęcia z tajskiego boksu, gotowania, masażu czy jogi.

Chociaż Bangkok ma większy odsetek obcokrajowców, to obecnie Chiang Mai jest miejscem w Tajlandii, na które zwrócone są oczy globtroterów. Znajduje się na północy kraju i jest otoczone górami, a to sprawia, że wypady za miasto są nie tylko ekscytujące, ale i proste, a krajobrazy oszałamiające. Szybkość połączeń internetowych jest bardzo przyzwoita, a samo miasto kosmopolityczne i bezpieczne.

Tajlandia od lat jest jednym z wiodących kierunków turystycznych wśród użytkowników z Polski. Do Bangkoku z Warszawy najtaniej, jak pokazuje Kiwi.com, będzie się udać we wrześniu.

Svalbard, Norwegia

Norwegia oferuje dożywotnie wizy dla cyfrowych nomadów, co oznacza, że możesz wyjeżdżać i wracać w nieskończoność. Jeśli szukasz miejsca, poza szlakiem, ale nie poza zasięgiem, to zainteresuj się miejscowością Svalbard.

Zamieszkuje je mniej niż 3000 osób — to maleńki, surowy archipelag na mroźnym oceanie pomiędzy Norwegią a biegunem północnym. Niedźwiedzie polarne, lisy arktyczne, renifery i zorze polarne będą ci towarzyszyć podczas długich zimowych nocy lub równie długich letnich dni.

Niepozorny Svalbard ma 2500 przestrzeni co-workingowych i doskonały internet w największym mieście, Longyearbyen.

Połączenia lotnicze można dostać w bardzo niskiej cenie, zwłaszcza z Gdańska.

Madera, Portugalia

Madera jest największą z czterech wysp, które tworzą mały archipelag u wybrzeży Maroka. Jest częścią Portugalii i łączy w sobie wspaniały, subtropikalny klimat z doskonałym jedzeniem i winem o tej samie nazwie. To dość popularne turystycznie miejsce m.in. za sprawą słonecznej pogody. Lokalne władze podejmują wysiłki, aby przyciągnąć długoterminowych rezydentów z programem cyfrowego nomada.

Program naprawdę zachęca nowo przybyłych do zaangażowania się w życie na wyspie i do poznania wielu miejsc, jak Ponta do Sol Nomad Village, które stworzono specjalnie na potrzeby nomadycznej społeczności. Możesz tam skorzystać ze wsparcia Community Managerów, którzy pomogą się zaaklimatyzować, a także umożliwią udział we wspólnie organizowanych zajęciach i wycieczkach, które zachęcają do nawiązywania kontaktów towarzyskich i pomagają poznać nowy dom.

Tallin, Estonia

Kto powiedział, że cyfrowi nomadzi szukają tylko tropikalnych plaż? Estonia, choć niby tak blisko to jednak dla wielu osób dość nieznane miejsce, a szkoda! Kraje bałtyckie mają bogatą historię i kulturę, którą najlepiej zgłębiać zostając tam na nieco dłużej. A Estonia pozwala cyfrowym nomadom pracować zdalnie nawet przez rok i zapewnia szybkie łącze internetowe, jedno z najlepszych w Europie.

Tallin był już rok temu doceniany w rankingach dotyczących pracy zdalnej — urocza stolica jest jednym z najnowocześniejszych technologicznie centrów na mapie Europy, przyciąga więc kreatywne i przedsiębiorcze społeczności.

Dodatkowo, miasto stworzyło do tego doskonałe warunki, wspierające lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników i zrównoważony rozwój. To świetny wybór na zdalne biuro, i nie tylko!

Willemstad, Curaçao

Curaçao to niewielka wyspa zamieszkana przez około 150 tysięcy osób, będąca formalnie częścią Holandii. To tropikalny raj z plażami, rafami koralowymi i czystą wodą, z kolorową stolicą w Willemstad. To pozornie przypadkowe, ale wspaniałe połączenie elementów kulturowych, z architekturą inspirowaną Holandią (wysokie, smukłe domy kupieckie), ale z karaibskim akcentem (żywe odcienie żółtego i różu).

Karaibskie jedzenie, puby i bary w europejskim stylu oraz ludność, która potrafi rozmawiać w co najmniej dwóch z czterech języków używanych na wyspie (są to holenderski, angielski, hiszpański i papiamento – portugalski kreolski) – to bardzo otwarte na turystów i obcokrajowców, ciekawe i przyjazne miejsce, doskonałe na zdalne biuro.

