Torus inwestuje w biurowiec Punkt

Blisko 13 tys. mkw. powierzchni najmu będzie liczył nowy biurowiec Punkt we Wrzeszczu. Budowa już się rozpoczęła. To nowa i – po Officynie - kolejna inwestycja firmy Torus w tej części miasta.

Nowy PUNKT na biznesowej mapie Wrzeszcza

Kameralny budynek, który będzie miał blisko 13 tys. m kw. powierzchni najmu doskonale zintegruje się z okalającą tkanką miejską, bogatą w różnorodne funkcje handlowo-usługowe i mieszkaniowe.

- Pandemia sporo zmieniła na rynku biurowym i zatrzymała też wiele inwestycji, ale ja wierzę w relatywnie szybkie jego odrodzenie. W krótkim okresie nie będziemy zapewne obserwować spektakularnych wzrostów, ale jak sytuacja pozwoli biznesowi zwolnić hamulce, szybko może się okazać, że świetnie zlokalizowane i wysokiej jakości powierzchnie biurowe to towar deficytowy w Trójmieście – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Budynek „by Torus”

Punkt to kameralny biurowiec z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, o łącznej powierzchni najmu 12 781 m kw. (GLA). W parterze znajdą się lokale usługowe, które służyć będą potrzebom nie tylko pracowników.

Budynek certyfikowany będzie w systemie LEED v4. Spełniać będzie więc najwyższe standardy środowiskowe związane m.in. z energooszczędnością czy niskim zużyciem wody pitnej obniżając przy tym koszty eksploatacyjne, jak również użyciem przyjaznych dla człowieka materiałów budowlanych. Będzie również certyfikowanym „Obiektem bez barier”, przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Punkt wybudowany zostanie w wysokim standardzie Torusa, który firma nieustannie rozwija poprzez m.in. technologiczne innowacje – jedną z nich jest zmodyfikowany niedawno system central wentylacyjnych, dzięki czemu w praktyce zlikwidowano możliwość rozprzestrzeniania się różnego rodzaju patogenów takich jak bakterie czy wirusy. Wyróżniać będą go także: 3-metrowa wysokość pomieszczeń biurowych, uchylne okna, system indywidualnej kontroli temperatury, aplikacja budynkowa z szeregiem praktycznych funkcji (ułatwiająca m.in. dostęp do budynku) oraz pełna infrastruktura dla rowerzystów. Na czwartej kondygnacji zaprojektowano taras, który będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla pracowników. W inwestycji zaplanowano 283 miejsca parkingowe, w tym 83 podziemne, co jest wyjątkowo dużym współczynnikiem, zwłaszcza jeśli chodzi o tę lokalizację.