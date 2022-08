Torus kupuje grunt od Bałtyku. Obok biurowca Format powstanie mixed-use

Bałtyk przenosi produkcję. Torus kupuje grunt po fabryce

Umożliwi to firmie dalszy rozwój i zwiększanie skali produkcji.

Fabryka czekolady „Bałtyk” pozostawia w Gdańsku swoją administrację oraz sklep firmowy.

Firma planuje zakończyć produkcję w Gdańsku wiosną 2023 roku. Proces przenoszenia działalności do Włocławka rozpocznie się jeszcze w tym roku i będzie prowadzony tak, by zachować ciągłość produkcji. Dla firmy nie jest to tylko przeprowadzka, ale przede wszystkim duża inwestycja w rozwój. We Włocławku wybudowano już nową halę, w której zamontowane zostaną linie do produkcji czekolady. Sukcesywnie, wraz z uruchamianiem kolejnych linii we Włocławku stopniowo wygaszana będzie działalność w Gdańsku. Proces ten będzie połączony z modernizacją i wdrożeniem nowych rozwiązań, które zagwarantują komfort pracy oraz znaczący wzrost możliwości produkcyjnych.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Chcąc dalej rozwijać markę „Bałtyk” jako polskiego, rodzimego producenta słodyczy, musimy optymalizować procesy i projektować rozwój w perspektywie długoterminowej. W dotychczasowym miejscu nie mamy już szans na rozbudowę czy modernizację linii produkcyjnych. Ponadto, w dzielnicy, w której się znajdujemy powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Zdajemy sobie sprawę, że sąsiedztwo dużej fabryki może być uciążliwe, zwłaszcza, że pracujemy dzień i noc, a transporty tirów muszą wjeżdżać w wąskie uliczki Oliwy i Przymorza. Rozbudowa zakładu w tym miejscu byłaby niezwykle trudna i kosztochłonna, do tego stopnia, że mogłaby zachwiać jego rentownością, nie wspominając o utrudnieniach dla mieszkańców czy problemach logistycznych. W obecnej sytuacji, przy gwałtownie rosnących cenach surowców, energii i logistyki nie możemy sobie na to pozwolić. Chcemy wprowadzić „Bałtyk” w nowe stulecie istnienia w jak najlepszej kondycji i stworzyć perspektywy na dalszy rozwój, dla kolejnych pokoleń. Dlatego przenosimy produkcję do nowych zakładów we Włocławku, gdzie mamy niemalże nieograniczone możliwości zwiększania jej skali. W Gdańsku, gdzie są nasze korzenie, pozostanie administracja. Czynimy też starania, aby w dotychczasowym miejscu pozostał nasz sklep firmowy – mówi Konrad Mickiewicz, prezes Zakładów Przemysłu Cukierniczego Bałtyk.

Idzie nowe, z myślą o dzielnicy i mieszkańcach

Grunt, na którym do przyszłego roku działać będzie „Bałtyk” kupiła firma deweloperska Torus, która po sąsiedzku wybudowała niedawno biurowiec Format.

Ta okolica jest nam dobrze znana. W tym roku oddaliśmy do użytku Format, wiele lat wcześniej, nieopodal wybudowaliśmy Arkońska Business Park i Hotel Arkon Park. Gdy tylko usłyszeliśmy o planach przeniesienia produkcji i możliwości zakupu gruntu od „Bałtyku”, zaczęła się rodzić wizja wykorzystania potencjału tego miejsca, stworzenia tam czegoś wyjątkowego, odpowiadającego założeniom nowoczesnego miasta. Wiemy już, że będzie to zespół wielofunkcyjny. Obecnie wnikliwie badamy oraz analizujemy potrzeby i funkcje, które będą dobrze współgrać z charakterem dzielnicy i okolicznej zabudowy. Chcemy też wykorzystać sąsiedztwo Formatu i planowej budowy kładki skracającej drogę na peron SKM/PKP Gdańsk Oliwa tworząc nowy pieszy ciąg komunikacyjny – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Torus od lat koncentruje swoją aktywność inwestycyjną wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Trójmiasta. Są to miejsca świetnie skomunikowane, optymalnie wykorzystujące potencjał transportu publicznego. Firma przykłada też dużą wagę do rozwoju infrastruktury rowerowej w obrębie swoich inwestycji. Znana jest z jakościowego podejścia do budownictwa, wykorzystuje proekologiczne rozwiązania i certyfikuje swoje budynki. Teren zakupiony od „Bałtyku” będzie kolejnym przykładem rewitalizacji przez Torusa poprzemysłowego terenu w Gdańsku (ukończona Alchemia i Format, w trakcie realizacji DOKI Office), któremu nadana zostanie nowa, miejska funkcja.