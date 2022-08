Torus wspiera szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk

Torus jest jednym z liderów wśród polskich deweloperów biurowych, choć portfolio firmy jest znacznie szersze – składają się na nie inwestycje hotelowe, w tym rewitalizacje, magazynowe, także mieszkaniowe. Jest związany z Wybrzeżem Gdańsk od 2017 roku. Chcąc jeszcze bardziej wspierać i rozwijać gdański klub piłki ręcznej, w 2019 r. stał się sponsorem strategicznym i tytularnym.

Firma Torus wspiera gdański klub już od kilku lat. Jest stale z nami, mimo cięższych momentów - doceniamy to. Cieszę się, że Torus nadal chce rozwijać gdańską drużynę Wybrzeża. Cały czas chcemy piąć się w górę, stawiać nowe cele i wyzwania. Mamy młody i zdeterminowany zespół, który jest głodny sukcesów. Nasza współpraca z Torusem to długofalowa wizja rozwoju i wiemy co chcemy wspólnie zbudować – powiedział Jacek Pauba, prezes Torus Wybrzeża Gdańsk.