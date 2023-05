Totalizator Sportowy to jedna z największych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 67 lat. Jest właścicielem m.in. marki LOTTO i dysponuje siecią sprzedaży obejmującą ponad 23,5 tysiąca punktów. W najbliższych miesiącach spółka zajmie ponad 7 tys. mkw. w nowoczesnym parku magazynowym zbudowanym przez firmę 7R. Obiekt został wybudowany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i wykorzystuje szereg innowacyjnych rozwiązań zwiększających wydajność kompleksu.

Dokładamy starań, aby obiekty pod szyldem 7R spełniały najwyższe standardy realizacyjne oraz wymagania naszych partnerów biznesowych. To ogromna satysfakcja, że kolejny duży gracz na rynku zaufał naszej marce i nawiązał z nami współpracę. Ważnym aspektem dla najemcy były zastosowane w obiekcie ekologiczne rozwiązania, takie jak instalacja fotowoltaiczna czy energooszczędne oświetlenie LED, co pozwoliło na uzyskanie oceny Very Good w procesie certyfikacji BREEAM – mówi Joanna Ociepka-Wojciechowska, Regional Leasing Director w 7R.