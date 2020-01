Towarowa 22 zielonymi dachami będzie oczyszczać powietrze w mieście

W badaniu sondażowym przeprowadzonym przez SW Research mieszkańcy Warszawy wskazali, że najbardziej w mieście brakuje im zieleni – 81 proc. badanych wymieniło tę cechę jako najważniejszy element ich wymarzonego miejsca w stolicy. Do ideału stolicy jednak wciąż daleko, o czym przypominają warszawiacy uznając hałas (48 proc.) i smog (blisko 44 proc.) za najpoważniejszy problem Śródmieścia.

Miasto stara się odpowiedzieć na te problemy m.in. realizując program Milion drzew dla Warszawy, zmieniając tabor komunikacji publicznej na niskoemisyjny oraz likwidując stare piece. Potrzeby mieszkańców dostrzegają również inwestorzy, coraz mocniej kładąc nacisk na realizację projektów wzbogacających miasto o tereny zielone i rozwiązania przyjazne pieszym. W ciasnej miejskiej zabudowie trudno jednak o duże połacie terenu, które można wykorzystać do budowy parków. Dlatego coraz popularniejszym rozwiązaniem w zatłoczonych metropoliach są mikroogrody miejskie (parklety) oraz ogrody umieszczone na miejskich dachach. Z tego rozwiązania korzysta już m.in. Nowy Jork, Sao Paulo czy Paryż. W Warszawie to rozwiązanie jest znane i popularne wśród mieszkańców od lat za sprawą ogrodów BUW oraz Centrum Nauki Kopernik.

Badanie pracowni SW Research zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie respondentów na potrzeby projektu Towarowa 22, którego założenia jeszcze przed ogłoszeniem Ekoprzewodnika dla deweloperów wychodzą naprzeciw oczekiwaniom warszawiaków i mają odpowiadać na wyzwania stawiane przez zmiany klimatu. Towarowa 22 to nowa inwestycja na warszawskiej Woli – miejsce, które połączy funkcje mieszkalne, społeczne, kulturalne, usługowe i biurowe. Sondaż miał pozwolić architektom projektu, słynnej grupie BIG Architects Bjarke Ingelsa, odpowiedzialnej m.in. za Lego House w Danii, VIA West 57 i 2 World Trade Center w Nowym Jorku oraz siedzibę Google w Kaliforni, dowiedzieć się więcej o potrzebach mieszkańców miasta i o tym jak warszawiacy postrzegają teren inwestycji. Niemal 48 proc. badanych zwracało uwagę na brak terenów zielonych w okolicy ronda Daszyńskiego, co skłoniło architektów do uwzględnienia w projekcie Towarowej 22 m.in. rozległe ogrody na dachach, które będą miejską wyspą zieleni.

