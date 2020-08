TPA Poland powiększa biuro w Wola Center

Hines przedłużyła umowę z TPA Poland, wieloletnim najemcą Wola Center, na nowych warunkach. Spółka wynajmie dodatkowe 700 mkw. w biurowcu na Woli w celu konsolidacji swoich dwóch warszawskich biur. Rozbudowana siedziba zajmie łącznie ok. 2,4 tys. mkw. na piątym i szóstym piętrze.

Biuro TPA Poland w Wola Center działa od 2013 roku. Firma przedłużyła umowę najmu na kolejne 5 lat. Dodatkową powierzchnię zajmie od 1 października 2020 roku. Wraz z powiększeniem biura, spółka TPA Poland wynajęła też więcej miejsc parkingowych.

Wola Center tworzą cztery nowoczesne budynki biurowe klasy A oferujące łącznie 34 000 mkw. powierzchni biurowo-handlowej. Obiekt znajduje się przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Poza powierzchnią biurową, Wola Center oferuje również przestrzeń co-workingową w lobby głównym, lokale handlowe i usługowe, eleganckie patio o powierzchni 1 000 mkw., z dostępem do bezpłatnego Wi-Fi, zielone tarasy, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów – parking, stojaki i szatnie z natryskami. Zmotoryzowani mają do dyspozycji dwupoziomowy parking na 319 samochodów z dwoma miejscami do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych.