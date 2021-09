Transakcje najmu w pigułce. Zobacz podsumowanie Kancelarii Brochocki

Kancelaria Brochocki doradzała w transakcjach najmu ponad 2,3 tys. mkw. powierzchni. Poniżej podsumowanie najważniejszych z nich.

- Firma Too Good To Go Sp.z o.o. wynajęła 685 mkw. w budynku „Mała PAST-a” na ulicy Pięknej 19.

- Nową siedzibę w Warszawie będzie mieć również Pfleiderer Polska Sp. z o.o. Pochodząca z Niemiec firma wynajęła ponad 310 mkw. w kompleksie Poleczki Park.

- Firma Twisto zajęła 290 mkw. przy ulicy Smolnej 40. W tej transakcji właściciela budynku reprezentowała firma Corees.

- Mindgram wybrał 235 mkw. w budynku Mazoviecka 9.

- Instytut Badania Opinii Ibris Homo Homini zdecydował się na 200 mkw. przy Al. Ujazdowskich 37.

- Firmy ECDP Tax i Suntrust Corporation wynajęły łącznie około 250 mkw. na ulicy Nowy Świat 60.

- Zespół projektowy Verbis wprowadził się do nowej siedziby przy ulicy Hrubieszowskiej 6a. Firma wynajęła 130 mkw.

- Firma Menrad zajęła 110 mkw. w Mokotów BOX przy ulicy Wołoskiej 16.

- Kancelaria Prawna Dziedzic wynajęła 100 mkw. w budynku przy ul. Wspólnej 35.

- Spółka Amigos Media, zajmująca się produkcją filmową i telewizyjną, postawiła na 70 mkw. w budynku Witosa Point na ul. Idzikowskiego 16.