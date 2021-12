Travelplanet.pl zmienia adres

Travelplanet.pl to polska agencja turystyczna i portal internetowy prowadzący sprzedaż wycieczek zagranicznych i krajowych. Na stronie znajdziemy oferty z ponad 50 biur podróży.

Firma działa na rynku od 2000 r. Dysponuje ponad 100 punktami partnerskimi w całej Polsce.

W budynku Business Garden Wrocław mieścić się będzie jej siedziba główna. Biuro przy ul. Legnickiej 48 ma blisko 730 m kw. powierzchni,.

- Kompleks Business Garden Wrocław znakomicie odpowiada naszym obecnym potrzebom. Dzięki wsparciu Savills i IK Development, proces najmu przebiegł niezwykle sprawnie i tym samym nasi pracownicy jeszcze w tym roku będą mogli rozpocząć pracę z nowego biura – mówi Anna Skowron-Pawliszewska z Travelplanet.pl.

- W ostatnim czasie obserwujemy ożywienie na wrocławskim rynku biurowym. Sprzyja temu powrót coraz większej liczby pracowników do biur. Pracodawcy z kolei poszukują powierzchni biurowych, które pozwoliłyby na zwiększenie komfortu pracy i stały się wizytówką ich biznesu. Business Garden Wrocław spełnia te kryteria i zapewnia doskonałe warunki dla firmy Travelplanet.pl – powiedział Bartosz Plewa, menadżer regionalny, Savills Wrocław.

Business Garden Wrocław oferuje łącznie 117 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co czyni go największym parkiem biurowym we Wrocławiu. Pierwsza faza projektu to kompleks trzech budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni 38 700 m kw. Jej właścicielem jest fundusz inwestycyjny ISOC Group, a firma Savills pełni funkcję zarządcy i wyłącznego doradcy ds. wynajmu powierzchni.