Trendy rynku biurowego w pandemii

Popularyzacja home office, różne scenariusze pracy hybrydowej, wyhamowanie popytu, mniejsza aktywność deweloperów, rosnąca pula ofert do podnajmu oraz bezpieczeństwo w biurowcach - z takimi zagadnieniami mierzył się sektor biurowy w minionym roku pandemii. Był to jednocześnie najgorętszy w historii rynek najemcy. Zobaczcie nasze podsumowanie wydarzeń na rynku biur.

W 2020 r. deweloperzy biurowi kontynuowali trwające prace budowlane, ale nie rozpoczynali wielu nowych inwestycji.

Jednym z najbardziej wyróżniających się trendów w Polsce, który rozwinął się w trakcie pandemii, jest rosnąca liczba ofert podnajmów. W wielu biurowcach pojawiły się powierzchnie biurowe oferowane na tej zasadzie.

Obecna sytuacja na rynku biurowym może wymusić na właścicielach presję na obniżenie stawek bazowych, szczególnie w budynkach B-klasowych i gorzej skomunikowanych, a także obserwowany już od kilku miesięcy wzrosty zachęt dla nowych najemców.

Najemcy wstrzymują decyzje o relokacjach i przedłużają umowy o 3-5 lat na korzystnych warunkach w obecnych lokalizacjach.

W związku ze zmniejszoną podażą w budowie na przestrzeni kolejnych 2-3 lat można się spodziewać luki podażowej na niektórych rynkach biurowych w Polsce.

Na zakończenie 2020 r. całkowite zasoby polskiego rynku biurowego wyniosły ponad 11,7 mln mkw. Według wyliczeń AXI IMMO, na czele ośmiu głównych rynków regionalnych stanęła Warszawa, a po niej kolejno: Kraków, Wrocław i Trójmiasto. W ostatnim kwartale 2020 r. na polski rynek powierzchni biurowych dostarczono 163,4 tys. mkw. z czego 75,8 tys. mkw. w trzech projektach w Warszawie i 87,6 tys. mkw. w sześciu budynkach w miastach regionalnych.

Najważniejsze nowe biurowce 2020 r.

Największymi oddanymi inwestycjami w Warszawie były Mennica Legacy Tower (47,9 tys. mkw.) wybudowana przez Golub GetHouse i Mennicę Polską oraz należący do Yareal Polska kompleks biurowy Lixa A (22,1 tys. mkw.) z Lixa B (ok. 5,8 tys. mkw.).

Tymczasem na rynki regionalne trafiło 36 nowych budynków o łącznej powierzchni 393,3 tys. mkw. Katowice mogą się pochwalić obiektem Echo Investment Face2Face B (26,2 tys. mkw.), Łódź - wybudowanym przez Master Management Group kompleksem Hi Piotrkowska (21 tys. mkw.), Wrocław - wybudowanym przez Skanskę Centrum Południe (23,7 tys. mkw.), Trójmiasto - należącym do Olivia Business Centre - Olivia Prime B (25 tys. mkw.) i Wave A (23,6 tys. mkw.) od Skanski, a Kraków - Unity Tower (15,6 tys. mkw.) z portfela GD&K Group oraz Eurozone Equity oraz czwartym budynkiem kompleksu Skanski - High5ive (23 tys. mkw.).Nowa podaż w całym 2020 r. w Polsce wyniosła 700,7 tys. mkw., w tym w Warszawie: 307,4 tys. mkw., w Krakowie – 140,7 tys. mkw., w Katowicach – 61,3 tys. mkw., w Trójmieście – 60,3 tys. mkw., we Wrocławiu – 57,2 tys. mkw., w Łodzi – 51,5 tys. mkw., w Poznaniu – 18,3 tys. mkw. i w Szczecinie – 3,4 tys. mkw.

Biurowce w budowie

Deweloperzy kontynuują trwające prace budowlane, ale nie rozpoczynają wielu nowych inwestycji...

