Trójmiasto coraz bliżej miliona mkw. biur

- Zwiększona ilość pustostanów w trzecim kwartale, szczególnie w nowszych budynkach mających maksymalnie 5 lat, to znak, że najemcy są obecnie mniej skłonni do podejmowania decyzji o zawieraniu nowych umów. Skupiają się raczej na renegocjowaniu obowiązujących umów najmu. Mając na uwadze fakt, że w kolejnych kwartałach zostanie oddanych do użytku jeszcze kilka nowych projektów na trójmiejskim rynku, możemy mieć wówczas do czynienia z nadpodażą i wyhamowaniem aktywności deweloperów – mówi Michał Rafałowicz, dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska. - Pozytywnym aspektem jest to, iż Trójmiasto utrzymuje silną pozycję wśród głównych ośrodków sektora nowoczesnych usług biznesowych, co może stanowić koło zamachowe dalszego rozwoju rynku biurowego w tym regionie – dodaje ekspert.

Od początku 2020 roku najemcy podpisali w Trójmieście umowy na łącznie ponad 82.100 mkw., co jest wartością o 11% wyższą niż rok temu. Wśród umów dominowały nowe umowy (45%), a następnie renegocjacje (43%), ekspansje (11%) i wynajem na potrzeby właściciela (1%).

Do największych umów najmu powierzchni biurowej w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku zaliczamy: wynajęcie ponad 12 tys. mkw. przez poufnego najemcę w biurowcu Alchemia IV – Neon, renegocjację umowy najmu 7.000 mkw. przez poufnego najemcę w Olivia Business Centre i renegocjację 6.400 mkw. przez firmę Nordea w Tensor Z.

W trzecim kwartale 2020 roku na trójmiejski rynek zostały dostarczone trzy nowe budynki biurowe: Wave A (23.600 mkw., Skanska), Stocznia Cesarska – Budynek Dyrekcji (4.000 mkw., Stocznia Cesarska Development) oraz Matarnia Office Park B (2.800 mkw., PB Domesta). Łączna nowa podaż z pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 30.400 mkw. i była ponad dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

- Obecnie w Trójmieście w trakcie realizacji znajduje się osiem inwestycji, w ramach których dostarczone zostanie 100 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. Możemy zatem spodziewać się, że do końca 2021 roku zasoby trójmiejskiego rynku biurowego przekroczą 1 mln mkw. – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

W związku z pojawieniem się nowej podaży na rynku, ilość powierzchni niewynajętej wzrosła w trzecim kwartale 2020 roku o ponad 30 tys. mkw., co spowodowało, że absorpcja na koniec września była ujemna (-1.800 mkw.). Łączna absorpcja od początku roku wyniosła 16.300 mkw.

Wskaźnik pustostanów wzrósł do poziomu 9,4%, co jest wartością wyższą o 4,6 p.p. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i o 3,3 p.p. względem drugiego kwartału 2020 roku.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście w nowoczesnych budynkach utrzymują się na poziomie od 10 EUR/mkw./mc do 14,5 EUR/mkw./mc (w okolicach Al. Grunwaldzkiej).