Trójmiasto kusi finansowe i IT. Rynek biurowy rozwija się dynamicznie

Olivia Business Center, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 lis 2020 12:14

W Trójmieście z roku na rok przybywa nowej przestrzeni do pracy, która szybko znajduje swoich najemców. Koronawirus nie spowolnił intensywnego rozwoju tego rynku. Tylko w tym roku w mieście przybędzie w sumie niemal 68 tys. mkw. nowych biur, z czego ponad 60 tys. mkw. już zostało oddanych do użytku. Wciąż najszybciej rozwija się gdańska Oliwa, ale na prowadzenie powoli zaczyna wychodzić tzw. Młode Miasto, które przyciąga inwestycje dobrą lokalizacją. W trójmiejskich biurowcach najłatwiej znaleźć firmy z branż IT i finanse.