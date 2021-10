Trójmiasto przyciąga biznes. Wynajęto więcej biur niż w całym ubiegłym roku

- Obserwujemy wzrost aktywności najemców w Trójmieście, głównie z sektora TSL, IT i BPO. Zainteresowaniem cieszą się kameralne projekty w centralnych lokalizacjach w Gdańsku i Gdyni. Powroty pracowników do biur wpływają na zmniejszenie liczby ofert podnajmu ze względu na konieczność zapewnienia im odpowiednich warunków do pracy. Jednocześnie wiele firm dostosowuje wynajmowane biura do zmieniających się potrzeb pracowników, a rearanżacje powierzchni są często jednym z zagadnień poruszanych podczas renegocjacji umów najmu – mówi Michał Rafałowicz, dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska.

Zasoby trójmiejskiego rynku biurowego pod koniec września 2021 r. wyniosły 923,5 tys. mkw. i powiększyły się w ciągu roku o 2,8 proc. W trzecim kwartale 2021 r. nie oddano do użytku żadnego nowego budynku biurowego, a całkowita podaż nowej powierzchni od początku roku wyniosła prawie 35 tys. mkw.

Całkowity wolumen transakcji najmu zawartych w Trójmieście w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sięgnął 93 110 mkw., co stanowiło 97 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020. W trzecim kwartale 2021 r. najemcy podpisali umowy na łącznie 20,9 tys. mkw., co jest wartością o prawie 30 proc. niższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wśród rodzajów umów dominowały renegocjacje (50 proc.), a następnie nowe umowy (46 proc.) i ekspansje (4 proc.).

Do największych transakcji w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku zaliczamy: renegocjację 9,8 tys. mkw. przez firmę Intel w biurowcu Tryton Business House, zajęcie 8,5 tys. mkw. przez LPP w LPP Fashion Lab 1 (na potrzeby właściciela) oraz renegocjację umowy najmu 7 tys. mkw. przez poufnego najemcę w Baltic Business House.

Absorpcja od stycznia do września 2021 r. wyniosła 20.700 mkw., co jest wynikiem o ponad 27 proc. lepszym niż w ubiegłym roku. W samym trzecim kwartale absorpcja zanotowała ujemną wartość (13.500 mkw.), czyli była ponad siedmiokrotnie niższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wskaźnik pustostanów na koniec trzeciego kwartału br. wzrósł do poziomu 10,7 proc., co oznacza wzrost o 1,5 p.p. kwartał do kwartału oraz o 1,3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. Odnotowany poziom współczynnika pustostanów na koniec września 2021 r. stanowi najwyższy wynik od ponad czterech lat.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście w nowoczesnych budynkach utrzymują się na poziomie od 10 EUR/mkw./miesiąc do 15 EUR/mkw./miesiąc (w okolicach Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku).