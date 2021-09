Trójmiasto w czołówce obszarów o największym potencjale inwestycyjnym

Trójmiasto – wraz z całym regionem pomorskim – jest zaliczane do pierwszej czwórki obszarów najbardziej atrakcyjnych dla biznesu wynika z badania Business Environment Assessment Study.

Udział regionu w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce stanowi około 13 proc. ich wartości.

Rozwój inwestycyjny pomorskiej aglomeracji w głównej mierze jest kształtowany przez potencjał zatrudnienia, infrastrukturę i dostępność powierzchni biurowych, a także potencjał edukacyjny.

Najnowsza, 3. edycja badania Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint - Business Environment Assessment Study przedstawia ocenę środowiska biznesowego w Trójmieście przez decydentów polskich firm. Pozwala ona spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Projekt został objęty patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Fundacji Pro Progressio.

Stabilizacja mimo pandemii

W trzeciej edycji badania BEAS Trójmiasto zajęło wysokie miejsce. Średnia ocena trzech miast wynosi 7,1 punktu w 10-stopniowej skali (spadek tylko o 0,3 punkty w porównaniu z rokiem 2019). To plasuje aglomerację na drugim miejscu (ex aequo z Poznaniem) wśród innych, badanych polskich miast. Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak lokalizacja jako miejsce do życia (7,8 p), potencjał edukacyjny (7,7 p) i infrastruktura (7,6 p).

- W nadchodzących latach możemy spodziewać się pewnego wzrostu wskaźnika infrastruktury ze względu na historyczny poziom powierzchni biurowej w budowie. Absorpcja tak dużej powierzchni na pewno będzie wymagała dłuższego czasu. Ciężko jest przewidzieć, ile to dokładnie zajmie, ze względu na nieprzewidywalną zmienną, jaką jest pandemia. Zainteresowanie rynkiem nie słabnie, ale obecna sytuacja jest czymś nowym i decyzje podejmowane są znacznie wolniej – komentuje Radosław Kostka, Acquisition Manager Vastint Poland.