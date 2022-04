Trójmiasto wybrało gwiazdy outsourcingu

„Wind of change”, pod takim hasłem odbyła się w Trójmieście, w dn. 5-7 kwietnia jedna z najważniejszych konferencji dla przedstawicieli sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS).

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu to jeden z ważnych obszarów, w którym Gdańsk, Sopot i Gdynia harmonijnie budują wspólną silną markę.

Trójmiasto po raz drugi z rzędu zostało nagrodzone jako najszybciej rozwijające się miasto w Polsce w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. O sukcesie przesądziły konkretne dane, którymi Trójmiasto może się pochwalić tj. 5800 absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych w latach 2020/20201, 18 nowych inwestycji BPO/SSC/R&D/ITO/KPO zrealizowanych w ostatnim roku oraz prawie 50 wydarzeń outsourcingowych wspartych przez metropolię w 2021.

- Od momentu inauguracji współpracy regionalnej w ramach inicjatywy Invest in Pomerania 11 lat temu, sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest motorem rozwoju pomorskiej gospodarki. Nagroda ta jest dla nas bardzo ważna ze względu na jej obiektywny charakter. Algorytm zawierający kluczowe współczynniki inwestycyjne, jak ilość nowych inwestycji/ reinwestycji, wzrost zatrudnienia w sektorze czy liczebność i jakość wykwalifikowanej siły roboczej potwierdza, że Trójmiasto znakomicie przepracowało ubiegły rok i należy do najsilniejszych ośrodków w Polsce i tej części Europy" – zwraca uwagę Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest Pomerania, samorządowej inicjatywy koordynowanej przez ARP.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spektrum procesów biznesowych obsługiwanych w regionie przez centra usług wspólnych jest szeroki. Najczęściej oferowane to software development, IT helpdesk, finanse i rachunkowość. Do najciekawszych specjalizacji Trójmiasta należą: sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo finansowe czy też technologiczne wsparcie branży lotniczej, offshore i logistyki. Liczba centrów w Trójmieście rośnie, dochodzi już prawie do 200 i wciąż oferuje nowe miejsca pracy.

Organizatorem The BSS Forum oraz towarzyszącej mu gali „Outsourcing Stars” jest Pro Progressio, a partnerem strategicznym Invest in Pomerania.