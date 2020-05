Trójmiasto z najniższym wskaźnikiem pustostanów biurowych wśród miast regionalnych

Michał Rafałowicz, dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska









Autor: propertynews.pl

12 maj 2020

Wolumen transakcji na trójmiejskim rynku biurowym w pierwszym kwartale 2020 r. osiągnął blisko 33,1 tys. mkw., czyli około 34 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019. Wskaźnik pustostanów wyniósł 4,1 proc. na koniec marca, co oznacza spadek o 1,3 p.p. względem poprzedniego kwartału. Jest to aktualnie najniższy stosunek wolnej powierzchni do zasobów wśród głównych rynków regionalnych - wynika z najnowszego raportu firmy Cresa Polska.