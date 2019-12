Trójmiasto zyskuje coraz więcej w oczach inwestorów

W 2017 roku międzynarodowa firma doradcza EY opublikowała raport dotyczący atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Wynikało z niego, że nasz kraj jest coraz lepiej postrzeganym miejscem w kontekście inwestycji zagranicznych, szczególnie w sektorach przemysłu, finansów i usług biznesowych oraz transportu i komunikacji.

Potencjał między poszczególnymi regionami jest jednak zróżnicowany. Największym i najatrakcyjniejszym centrum inwestycji pozostaje Warszawa, położona centralnie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, charakteryzująca się dużymi zasobami pracy, najwyższym poziomem PKB per capita i największymi dochodami budżetowymi. W stolicy znajdziemy największy i wciąż rozwijający się rynek biurowy, przekraczający w 2018 roku rekordowe 858 tys. mkw. wynajętej powierzchni.

Ogromny potencjał potwierdzają też inne lokalizacje m.in. województwo pomorskie, jeden z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce i w Europie. Wyjątkowym miejscem na biznesowej mapie Polski jest Trójmiasto, gdzie powstają i rozbudowują się regionalne centra produkcyjne, ośrodki badań i rozwoju, a także siedziby międzynarodowych firm. Już w 2014 roku swoje centrum otworzył koncern PwC - jedna z największych firm doradczych na świecie wybrała Gdańsk na czwartą tego typu inwestycję po Stanach Zjednoczonych, Irlandii Północnej i Indiach. Również w Trójmieście centrum finansowo-księgowe ulokowała firma Bayer, decydując się na kompleks biurowy Olivia Tower.

– Ogromnym atutem Trójmiasta jest korzystne położenie geograficzne i dostępność transportowa z intensywnie rozbudowywaną infrastrukturą. Zaletą regionu jest też zróżnicowana gospodarka, z jednej strony oparta na tradycyjnych gałęziach takich jak przemysł stoczniowy, rafineryjny i budowlany, a z drugiej na rozwijających się branżach związanych z nowymi technologiami, sektorem IT czy branżą elektroniczną. Do tego dodać trzeba dostępność wykwalifikowanych kadr, kształcących się w wysoko ocenianych ośrodkach akademickich. Duże znaczenie ma też polityka prorozwojowa oraz zachęty dla inwestorów ze strony władz państwowych i regionalnych - tłumaczy Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzająca LBC Invest. – Natomiast Warszawa daje bardzo duże możliwości. Mamy tu najwięcej uczelni i ośrodków naukowych oraz dynamiczny rynek pracy, przez co do miasta wciąż napływają nowi mieszkańcy. Stolica uzyskuje również największe w Polsce środki z Unii Europejskiej, które są umiejętnie wykorzystywane, co wpływa na jej intensywny rozwój. To tu swoje siedziby mają największe światowe i polskie korporacje, a także Giełda Papierów Wartościowych - dodaje.