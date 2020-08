Trójmiejski rynek biurowy może stać się niedługo rynkiem najemcy

– Dane za pierwsze półrocze z rynku trójmiejskiego wskazują, że nie powinniśmy obawiać się gwałtownego spowolnienia. Co prawda, wielkość transakcji jest mniejsza niż przed rokiem, jednak wskaźnik pustostanów pozostał na poziomie z czerwca 2019 r. Kolejne kwartały będą decydujące – pokażą, czy rynek będzie w stanie wchłonąć nową podaż, która zapowiadana jest na wysoką w Trójmieście. Obecnie w budowie jest blisko 100 tys. mkw., z czego w bieżącym roku planowanych do oddania jest ponad 23 tys. – mówi Michał Rafałowicz, dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska.

W drugim kwartale 2020 r. w Trójmieście zostały oddane do użytkowania trzy budynki: Olivia Prime B (25.000 mkw., Olivia Business Centre), Rzemieślnicza 15 (2.500 mkw., ODDK) oraz Lastadia 2 (2.400 mkw., Gdańskie Wody).

Zasoby na rynku trójmiejskim na koniec drugiego kwartału 2020 r. wyniosły 868.400 mkw. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły one o 9,6 proc. Aktualnie realizowane inwestycje to m.in. FORMAT (Torus), pierwsza faza inwestycji Palio (Cavatina) oraz Airport City Gdańsk Alpha (Port Lotniczy Gdańsk).

– Wolumen transakcji między kwietniem a czerwcem 2020 roku wyniósł prawie 18.600 mkw. Łącznie w pierwszym półroczu wynajęto w Trójmieście prawie 52.000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska. – Absorpcja między styczniem a czerwcem wyniosła 18.100 mkw. Wzrost wolnej powierzchni został zrekompensowany dzięki wysokiemu poziomowi nowej podaży z drugiego kwartału.

Największy udział miały renegocjacje (60 poc.), a następnie nowe umowy (27 proc.) i ekspansje (13 proc.). Do największych umów najmu w pierwszym półroczu 2020 roku zaliczamy wynajęcie 12.100 mkw. przez poufnego najemcę w budynku Alchemia IV (Neon), renegocjację biura o wielkości 6.500 mkw. przez firmę Nordea w biurowcu Tensor Z. Trzecią największą transakcją była nowa umowa najmu podpisana przez New Work w biurowcu Alchemia IV (Neon) o wielkości 4.500 mkw.

Stosunek powierzchni niewynajętej do całkowitych zasobów w drugim kwartale 2020 r. wyniósł 6,1 proc., co jest wartością o 1,1 p.p. wyższą od średniej z poprzednich czterech kwartałów.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście w nowoczesnych budynkach wyższej klasy utrzymują się na poziomie 13 – 16 euro/mkw./mc, natomiast w nowoczesnych budynkach niższej klasy wynoszą 10 – 12 euro/mkw./mc.